Manifestation à Bastia : Entre colère, violence et détermination, la mobilisation ne faiblit pas

La mobilisation d’un peuple

La pluie commence à tomber fine, loin de l’orage attendu, des parapluies s’ouvrent, les capuches remontent sur les têtes, et le cortège finit par s’ébranler une dizaine de minutes après 15 heures, avec les mêmes slogans. Derrière les banderoles des jeunes toujours en tête du cortège, les quatre partis du mouvement national avancent, bien départagés, chacun groupé derrière une banderole, dans une unité qui n’est que de façade. Core in Fronte fait bloc juste derrière les jeunes, suivent à distance le PNC et ensuite Corsica Libera, en fin de cortège, Femu a Corsica fait masse autour du président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, de la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, et de tous les élus de la majorité territoriale, un peu plus loin encore Eculugia sulidaria. « La mobilisation est, une fois de plus, impressionnante. C’est la jeunesse corse, le peuple corse dans toute sa diversité qui est dans la rue. La seule réponse que peut apporter le gouvernement et l’Etat, c’est de proposer un acte politique de haut niveau et d’ouvrir un processus de négociations pour construire une solution politique en Corse », commente sobrement Gilles Simeoni, visiblement fatigué. Les visages sont tendus, concentrés, certains inquiets de la violence que tous savent impossible à empêcher. « La mobilisation doit rester intacte et le rapport de force doit s’instaurer. Bien entendu, nous, nous appelons au calme, que les choses se passent bien, mais on sait qu’il y aura des débordements. Il faut aussi que le gouvernement comprenne qu’il faut ouvrir des négociations et nous répondre très clairement. Je fais confiance au président de l’Exécutif pour mener à bien ces négociations. Aujourd’hui, la jeunesse s’est levée, le peuple corse s’est levé, et nous, nous sommes aux responsabilités et nous assumerons nos responsabilités », déclare le vice-président de l’Assemblée de Corse, Hyacinthe Vanni. « La mobilisation a bien fonctionné, malgré les conditions météo. C’est un point très important parce cela nous tient à cœur. Nous allons rester très attentifs à ce qui va se passer dans les jours qui viennent et aux signes que va nous envoyer le gouvernement. Nous voulons rapidement avoir une date pour le rapprochement. On sait très bien que du moment que le statut de DPS est levé, rien ne s’oppose au rapprochement de Pierre Alessandri, d’Alain Ferrandi, il est important que leurs familles connaissent rapidement la date de leur retour en Corse, la date de leur conditionnalité et de leur libération », ajoute le maire de Bastia, Pierre Savelli.



Une jeunesse en marche

Le cortège descend calmement au rythme des slogans le boulevard Paoli, remplissant tout l’espace, débordant sur les trottoirs. La tension monte à mesure que l’on se rapproche du point d’arrivée : la préfecture de Haute-Corse. La colère affleure aussi. « La mobilisation est importante et le peuple corse doit rester mobilisé jusqu’à ce qu’il obtienne quelque chose et pas seulement des déclarations d'intention et d'autres formules pour désamorcer ce qui se passe. La jeunesse fait l’éclatante démonstration que ceux qui, à Paris, misent sur l’essoufflement de la cause nationale corse, se trompent lourdement. Cette jeunesse a montré non seulement sa maturité politique, mais aussi sa force de mobilisation, elle doit être encouragée et appuyée par tout le peuple », estime Eric Simoni, membre de l’Exécutif de Corsica Libera. Un sentiment assez uniment partagé : « Cette manifestation est une réussite. Cela prouve que le peuple corse continue d’être mobilisé autour de cette cause et qu’il faut aboutir à des solutions politiques telles qu’elles ont été émises, notamment à Corte. On n’est pas dupe d’une annonce qui est faite simplement pour faire baisser la tension. Il faut vraiment un acte politique majeur qui engage le gouvernement dans un processus de règlement global de la question Corse », prévient Denis Luciani, Président de l'Associu di i parenti corsi. Dans le cortège, beaucoup d’artistes et d’acteurs culturels, comme Michè Leccia, porte-parole du Collectif Parlemu Corsu : « Il faut être solidaire avec la famille d’Yvan Colonna - c’est une évidence ! - et avec cette jeunesse qui en a assez de voir que le peuple corse est nié dans son existence même. Elle s’est mobilisée pour que le peuple corse soit reconnu ».