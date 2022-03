Manifestation à Bastia : David Le Bars accuse les pompiers d'avoir laissé "des gendarmes au tapis"

Des propos qui ne passent pas auprès du président du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS2B), Hyacinte Vanni : « ces propos scandaleux ne correspondent en rien à la réalité ! Les pompiers portent secours à tout le monde sans distinction, il est impensable de sélectionner les blessés ». Pendant près de 5 heures, ce dimanche 13 mars, les violents affrontements entre forces de l’ordre et manifestants ont fait près de 70 blessés parmi les forces de l'ordre. « Nous les avons tous secourus et cela a été reconnu par tout le monde y compris par les services de la préfecture. Nous ne pouvons pas accepter que nos pompiers soient mis en cause comme cela », peste Hyacinthe Vanni.



Le président du SIS2B « se réserve le droit de porter plainte contre ce syndicaliste zélé vu la gravité des accusations ».