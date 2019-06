Mani Tese œuvre pour la conservation du patrimoine de Prunelli-di-Fiumorbo

Il s’agissait pour la poignée de bénévoles présents ce 23 juin de ramasser un maximum de cailloux de petite et moyenne taille, pour les évacuer de la piste menant au bâtiment afin de lui redonner sa capacité carrossable.

Outils en mains, gants et chaussures de travail sont de mise, tout comme la bonne humeur, l’humour et surtout la convivialité. L’objectif est de participer, de 15 à 65 ans, chacun allant à son rythme, à ce chantier collectif.



A 12h30, l’objectif fixé est plus que dépassé, pour la plus grande satisfaction de chacun, l’enthousiasme est à son comble et le repas tiré du sac aura raison de la suite des évènements.



Le président de l’association remercia chaleureusement toutes les personnes et entreprises, qui ont de près ou de loin œuvré par leur présence ou leur générosité à la réussite de cette action.



L’association MANI TESE n’en est pas à son coup d’essai. Après 7 années d’existence, elle accroît son champ d’intervention, en soutenant l’initiative pour la conservation du patrimoine en Corse et notamment sur la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, où elle a choisi d’établir son siège social.



Après les actions humanitaires et d’entraide, sur le continent africain, les démarches d’inclusion des personnes en situation de handicap par l’action sportive, l’offre de possibilité de promenade en bateau pour les publics vulnérables (seniors, invalides, grabataires), la mise en réseau d’association luttant pour la préservation de l’environnement et pour la lutte contre le réchauffement climatique, l’association MANI TESE ne manque pas de projets, ni d’énergie.



Soutenez ses projets, soutenez ses initiatives, en adhérant, ou en participant à ses actions. Plus d’informations sur www.manitese.corsica.