« Malt Attacks » : le premier festival des bières corses débarque à Ajaccio

Créée officiellement en 2023, la Fédération des bières corses — qui rassemble six brasseries insulaires : Pietra, Gloria, Ribella, Filitosa, Bocca et Palazzu — lance son tout premier festival grand public. Intitulé Malt Attacks, l’événement se tiendra place Miot à Ajaccio, les vendredi 19 et samedi 20 avril, avec l’objectif affirmé de valoriser le savoir-faire brassicole corse. « Cet événement s’inscrit dans une double logique : faire connaître nos bières auprès des professionnels et permettre au grand public de découvrir la diversité des productions corses dans une ambiance festive et conviviale », explique Charles-Antoine Cesari, président de la Fédération. Les bières proposées sont issues de matières premières cultivées localement, illustrant l’ancrage agricole et artisanal du secteur.



Un programme mêlant découverte, gastronomie et musique

La journée du vendredi sera réservée aux professionnels des cafés, hôtels et restaurants, avec pour objectif de renforcer les liens entre producteurs et établissements de l’île. Samedi, le festival s’ouvrira au grand public dès le matin avec une conférence-débat sur la Fédération des bières corses, sa création, ses spécificités et ses perspectives.



Sous un grand chapiteau dressé place Miot, un atelier de zythologie (étude de la bière) animé par l’experte Elisabeth Pierre, permettra aux premiers arrivés de participer à une master class autour des arômes et des styles de bières. Dès 11h30, une restauration axée sur le « slow food » sera proposée. Aux fourneaux, la cheffe Marie-Victorine Manoa — passée par les cuisines d’Alain Ducasse et finaliste de l’émission Top Chef — cuisinera les viandes issues de producteurs corses : le porc de Don Jacques Zani et le veau bio de Romain Rubini, rôtis sur place.



La soirée du samedi s’ouvrira à 18h avec trois concerts live, pour prolonger l’expérience dans une ambiance conviviale. À l’affiche : Panzetta Paradise, Habana Band et Casablanca Drivers. « Nous avons voulu créer un événement populaire, chaleureux, avec de vrais échanges entre les brasseurs et le public. Il y aura seize bières à découvrir, des plus douces aux plus amères, et même des limonades et colas bio fabriqués en Corse », précise Charles-Antoine Cesari.



Une vitrine du savoir-faire local

Coorganisé avec l’OIT du Pays Ajaccien, ce festival s’inscrit dans la stratégie de valorisation du terroir portée par la collectivité. « Nous souhaitons développer une économie de séjour fondée sur notre identité et notre savoir-faire artisanal. L’engagement des brasseurs à cultiver houblon et malt sur l’île renforce cette dynamique locale », souligne Nathalie Cau, directrice de l’OIT.



Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour cette première édition, qui ambitionne aussi de promouvoir la Corse comme une destination de tourisme authentique et engagée, à l’approche de la haute saison. Les billets sont disponibles en ligne sur le site de l’Office de Tourisme d’Ajaccio : www.ajaccio-tourisme.com.