Malgré la crise sanitaire, le club Soroptimist de Bastia orange la Corse

Le Soroptimist International est une organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale, qui œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l'éducation, l'égalité, le développement et la paix.Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, une campagne internationale invite tous les membres de la société civile à se mobiliser pour lutter contre les violences à l’égard des femmes et des filles. La couleur orange est la couleur officielle de ces 16 jours de sensibilisation auxquels tous les clubs soroptimist participent activement.Le club Soroptimist de Bastia organise ainsi chaque 25 novembre une action cinéma avec la projection d’un film porteur de la défense des droits des femmes. Le fruit des entrées est offert à une association professionnalisée. «Malgré la crise sanitaire, nous ne sommes pas restées inactives» souligne Sylvie Guenot Rebiere, déléguée du club de Bastia en charge de la communication.«Notre club Soroptimist de Bastia a décidé de mobiliser des fonds pour accompagner cette année encore une association professionnalisée dans l’accompagnement des victimes de violences. En présence de Dominique Nadaud, déléguée départementale des droits des femmes et de l’égalité nous venons de remettre au Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles un ordinateur portable et un kit bébé comprenant lit-chaise haute-relax pour équiper son appartement relais »Pour en savoir plus