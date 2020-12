Malgré l'interdiction du préfet de Haute-Corse, le maire de Bastia fait tourner la grande roue

A 11 heures, dans la queue pour la grande roue de Bastia, le petit Pierre a déjà choisi dans quelle nacelle il veut monter. Derrière lui, Raphaël 8 ans accompagné par sa grand-mère Jeanne ont eu le temps de compter le nombre de cabines. Ce mercredi matin, de nombreuses familles attendent impatiemment de pouvoir accéder à l'attraction.



Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tard dans la soirée, le préfet de Haute-Corse, François Ravier, après avoir longuement étudié le décret national interdisant les fêtes foraines ainsi que les regroupement de plus de 6 personnes sur la voie publique, s'est vu contraint d'avertir le maire de Bastia que la grande roue ne pourrait pas accueillir les visiteurs.



A 11h 20, le maire de Bastia, Pierre Savelli accompagné de ses conseillers municipaux, se rendent sur les lieux pour inaugurer l'attraction qui a coûté 45 000€. " J'ai fait le choix en accord avec tous les services de maintenir cette ouverture", affirme-t-il. Il reprend : "La grande roue a des nacelles ouvertes qui ne peuvent accueillir que 6 personnes venues d'un même groupe, d'une même famille, cela respecte toutes les mesures sanitaires en vigueur".



Le 3 octobre dernier, avant d'être commandée au prestataire, une réunion à la préfecture s'était tenue pour établir le protocole qui serait en vigueur sur la structure. A ce titre, la municipalité estime que la préfecture ne peut pas fermer la structure. Pour ce qui est de l'interdiction des fêtes foraines, Pierre Savelli estime que cela n'en est pas une. "Le décret de juin 1995 explique qu'une fête foraine contient plusieurs attractions, là il n'y en a qu'une."



Une ouverture jusqu'à l'arrêté préfectorale



La municipalité a donc décidé de continuer à faire tourner la roue jusqu'à ce que l'arrêté préfectoral sorte. La préfecture a indiqué que celui-ci devrait tomber dans la journée. Mais le maire de Bastia ne compte pas s'en arrêter là : "J'utiliserai toutes les voies et tous les recours justes et nécessaires pour pouvoir faire tourner cette grande roue."

Deux voies s'offrent maintenant à la municipalité : le recours gracieux ou le contentieux devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia.