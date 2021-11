Malaga, Saint-Jacques de Compostelle, Sofia et Oslo étoffent les "week-ends européens 2022" d'Air Corsica

Marie-Hélène Casanova Servas, présidente du conseil de surveillance d’Air Corsica, Luc Bereni, président du directoire de la compagnie et Jean-Baptiste Martini, directeur commercial ont officiellement lancé ce lundi matin, l’opération « les week-ends européens 2022" qui va se décliner durant les quatre premiers mois de l’année prochaine. Une opération dédiée aux résidents corses. Huit destinations au départ d’Ajaccio, Bastia et Figari en Espagne (Malaga, Saint-Jacques de Compostelle), Italie (Palerme, Rome, Venise) ainsi qu’en Europe du Nord (Oslo) et centrale (Prague). « Un retour à la normale favorisé par une situation sanitaire jugée stable depuis juin, précise Marie-Hélène Casanova-Servas, en guise de préambule, après l’annulation de la septième édition l’an dernier, la compagnie a voulu élargir les opportunités pour ravir le plus grand nombre de résidents corses. En incluant l'Extrême-Sud. »





Réaffirmer le rôle de la compagnie au service des Corses

Ainsi déclinée, l’opération va débuter le 6 janvier prochain avec Prague au départ de la Corse et s’achever le 10 avril avec Oslo. Au total huit destinations pour la durée d’un week-end et le tarif unique de 299 euros aller-retour par personne : Ajaccio-Prague (6 au 9 janvier), Ajaccio-Malaga (13 au 16), Ajaccio- Sofia et Bastia-Sofia (du 20 au 23), Ajaccio- Saint-Jacques de Compostelle et Bastia-Saint-Jacques de Compostelle (27 au 30), Ajaccio-Rome et Bastia-Rome (2 au 6 février), Bastia-Venise (9 au 13), Ajaccio-Venise (12 au 15), Figari-Palerme et Ajaccio-Palerme (du 10 au 13 mars) et, pour finir Ajaccio-Oslo (du 7 au 10 avril). « C’est un programme ambitieux, ajoute l’élue, de part la diversité de son offre, il réaffirme le rôle de la compagnie au service des Corses. »

La stratégie consiste également à utiliser la flotte durant les mois d’hiver, quand la demande touristique est plus faible. « La Corse à vocation à s’ouvrir au monde européen et méditerranée, ajoute pour sa part, Luc Bereni, président du directoire de la compagnie, elle s’affirme même comme un point d’ancrage important au niveau euro-méditerranéen. Nous restons, par ailleurs, attentifs aux demandes des Corses. Nous voulons franchir un palier. »





La moitié des places déjà vendues en fin de matinée

À l’occasion des ces week-ends, la compagnie assurera les vols à bord d’Airbus A320 dont les deux derniers de nouvelle génération intégrés à la flotte en décembre 2019 : les A320 neo, d’une capacité de 186 sièges (contre 180 pour les Airbus classiques). Pour ce qui est de la rentabilité, « l’attractivité de ce programme et le début des réservations nous laissent penser que ce sera chose faite. Les agences de voyage se sont prépositionnées sur notre opération et la moitié des places sont déjà vendues à cet instant », rappelle Jean-Baptiste Martini, directeur commercial et marketing de la compagnie.

Seule incertitude et non des moindres, l’éventualité d’une évolution de la crise sanitaire. « Depuis juin, tempère Luc Bereni, il y a liberté de circulation avec pass sanitaire et respect des règles sanitaires. On s’est calé sur cette situation en considérant que cette liberté est toujours en place. Il est tout de même conseillé aux personnes de souscrire une assurance vis-à-vis des pays concernés. Pour notre part, nous procéderons au remboursement des billets si un quelconque problème survenait. »

Quoiqu’il en soit et en quelques heures à peine, les vols sont déjà complets pour certains. « Pour ce qui nous concerne, rappelle Elodie Canazzi (Aria Voyages à Ajaccio), les vols pour Oslo, Rome et Saint-Jacques de Compostelle sont complets au départ d’Ajaccio. Il en reste quelques-uns pour les autres destinations. Cette « ruée » s’explique par la sécurité que suscite un vol direct sur Air Corsica au départ de la Corse et aussi le fait que les gens sont restés plus d’un an sans pouvoir se déplacer en Europe. »

Des destinations qui devraient afficher complet d’ici peu. Et une opératio que la compagnie compte pérenniser dans le temps avec d’autres destinations.