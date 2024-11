Maladies respiratoires : comment donner du souffle à la recherche

La rédaction le Dimanche 3 Novembre 2024 à 14:34

3e cause de mortalité en France avec plus de 10 millions de personnes concernées, les maladies respiratoires font chaque année plus de victimes. Ainsi, plus de 3 millions de personnes souffrent de BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, et au moins 20.000 en décèdent. Cette maladie respiratoire réduit le flux d’air et cause de graves problèmes de santé.