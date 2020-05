Maintien de la fête de la musique le 21 juin : les avis sont partagés

Franck Riester, ministre de la culture veut que les français puissent sortir, chanter et écouter de la musique.

Sur son compte twitter et dans une interview le représentant de l'État a précisé que cette édition 2020 se déroulerait différemment des années précédentes, dans le strict respect des règles sanitaires, tout en évitant des regroupements, et des brassages de population trop importants.

Alors que la plupart des festivals de l'été, foires et autres manifestations ont été annulés, cette annonce du ministre de la culture ne manque pas d'interpeller et de diviser, notamment en Balagne où les manifestations sont nombreuses durant la saison estivale.

" L'annulation di a fiera di l'amandulu s'imposait en cette période de crise sanitaire que nous connaissons. Aujourd'hui, le ministre de la culture annonce que la fête de la musique 2020 aurait lieu, c'est surprenant.

Je ne sois pas comment on peut organiser une fête de cette ampleur sans provoquer des mouvements de foule. Les gens sont restés confinés chez eux durant près de deux mois et avec cette fête de la musique ont leur donne l'opportunité de sortir et de faire la fête !

Une décision qui a nous organisateurs de foires, mais aussi intermittents du spectacle, dont le manque à gagner est énorme, est pour le moins surprenante.

Durant tout l'hiver, toute l'équipe du Foyer Rural s'est investie pour cette foire, des frais ont été engagés, de nombreux artisans et artistes se retrouvent dans une période compliquée et là, il y a cette volonté du ministre de la culture de maintenir la fête de la musique" commente plutôt dubitatif, Philippe Andreani, cheville ouvrière de la foire de l'Amandier.





Ange Santini, Maire de Calvi s'est également exprimé sur le sujet

" Cette annonce me laisse perplexe. Je ne vois pas comment on pourrait respecter les règles de distanciation et mesures barrière, tout en sachant que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Aujourd'hui, soit le Gouvernement en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire, soit on est dans l'incompréhension la plus totale. Pour ma part, j'attends de voir comment la situation évolue d'ici cette date du 21 juin".





Laurent Lafarge, chef d'entreprise, issu d'une famille de musiciens,a un avis partagé sur la question:

" Cette fête de la musique qui date de 1982 et qui est moment de rencontre et d'échanges entre les musiciens et le public est importante. En cette période de pandémie, je suis partagé entre la situation que nous connaissons et les incertitudes qui subsistent et celui de se retrouver et de communier à travers la musique.

Après deux mois de confinement nous avons besoin de cette communion mais dans le même temps, toutes les manifestations ont été annulées, les chanteurs, musiciens, groupes et intermittents du spectacles qui n'ont que la saison estivale pour s'exprimer et pour vivre sont dans l'impasse la plus totale.

De plus, je ne vois pas trop comment on pourrait interdire aux gens de se rapprocher.

On pourrait peut-être réfléchir à un autre concept pour cette fête de la musique avec par exemple des groupes et musiciens qui joueraient en live dans la rue, via les réseaux sociaux .

Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je n'en suis pas certain. Nous avons un mois devant nous, attendons de voir. D'ici là la situation aura peut-être évolué favorablement".