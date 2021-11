Magà Ettori et « l’Institut Bella Ciao », accompagnent depuis déjà trois ans 33 collectifs et association

« L’institut Bella Ciao », est impliqué dans la lutte contre le dérèglement climatique avec le Collectif « Act Now » qui a reçu le soutien de 500 personnalités fondations, ong, représentants de la Société civile, chercheurs, scientifiques, intellectuels, journalistes, sportifs, artistes tels que Marie et Paul McCatney, Hélène de Fougerolles, Marlène Harnois, Claude Lelouch, Frédéric Lenoir, Maryse Condé, Michel Sardou, Steve Lillywhite, Allain Bougrain-Dubourg, Béatrice Dalle et tant d’autres.



Ce besoin de soutenir des initiatives de qualité dans des domaines aussi variés que l’humanitaire, le social, la santé, l’éducation, le sport, la culture, les loisirs, la formation, l’insertion, le développement local, la défense des droits et des causes (nationales et internationales), fait de "« l’Institut Bella Ciao » le lieu où se retrouvent les consciences éprises de vérité et de progrès qui se veulent affranchies des contraintes pesantes, des dépendances que l'autorité présente comme nécessaires.



« L’institut Bella Ciao », dans un rapport de cause à effet, motive son existence par la légitimité de la lutte contre les capitulations et les dévalorisations, car l'oppression, au sens large du terme, n'a besoin que de vaincus. Qu'elle s'affiche ou qu'elle avance masquée, elle sait isoler, déposséder, forcer au consentement aliénant. Y résister passe par une prise de conscience qui se traduit en actes, comme autant de conquêtes à mettre en œuvre.



Les puissances dirigeantes, sûres d'elles-mêmes, savent se jouer des oppositions quand elles sont trop crispées ou revendicatives. « L’institut Bella Ciao », ce n'est pas cela : sa capacité de réaction s'inscrit dans une identité bienveillante et constructive, car l'optimisme fait partie du caractère qui a présidé à sa création. Si on lutte contre le pire, ce n'est pas par désespoir ou en anticipant l'échec, c'est parce qu'on sait que le meilleur est possible – et peut-être plus près qu'on ne le pense.



Informations :

https://institut-bellaciao.fr

https://lesenfantsdelaliberte-lefilm.fr

https://liberte-lefilm.fr