Lycées, collèges et écoles de Corse : on rentre !

Lycée Giocante de Casabianca – Bastia
Seconde
Mercredi 3 septembre
-
08h30 : Accueil des élèves de Seconde
-
13h00 : Nouveaux élèves à l’Internat – Réunion élèves et parents
-
14h00 : Internes Seconde – Inscription pension (Bât. A dès 8h) et installation
Jeudi 4 septembre
-
08h00 : Début des cours (selon l’emploi du temps)
Première
Mardi 2 septembre
-
09h00 : Accueil des élèves de Première
-
14h00 : Internes Première – Inscription pension (Bât. A dès 8h) et installation
Jeudi 4 septembre
-
08h00 : Début des cours (selon l’emploi du temps)
Terminale
Mardi 2 septembre
-
14h00 : Accueil des élèves de Terminale
-
15h00 : Internes Terminale – Inscription pension (Bât. A dès 8h) et installation
Jeudi 4 septembre
-
08h00 : Début des cours (selon l’emploi du temps)
Post Bac
Mardi 2 septembre
-
08h00 : Internes Post Bac – Inscription (à partir de 8h)
-
09h00 : Internes Post Bac – Installation (Bât. A)
-
09h30 : Accueil élèves et parents CPGE 1 Hypokhâgne (Bât. B)
-
10h00 : Accueil élèves BTS Tourisme 1ère et 2ème année (Bât. B)
-
10h30 : Accueil élèves CPGE 2 Khâgne (Bât. B)
-
14h00 : CPGE 1 et 2 – Début des cours (selon l’emploi du temps)
Mercredi 3 septembre
-
08h00 : BTS 1 et 2 – Début des cours (selon l’emploi du temps)
Demi-pension
-
Mardi 2 septembre – À partir de 09h00 : Règlement préalable
-
Jeudi 4 septembre – 12h00 : Ouverture du service de demi-pension
Internat / Pension
-
Mardi 2 septembre – À partir de 08h00 : Règlement préalable
-
Ouverture des services de pension à compter du soir même
Trousseau à fournir : protège-matelas 1 pers., oreiller/traversin, linge de lit et couverture/couette 90 cm, cadenas à chiffre, serviettes et affaires de toilette (dont papier toilette), paire de chaussons.
Lycée de Balagne – Mardi 2 septembre 2025
08h00 : Rentrée des élèves internes (tous niveaux) – Accueil avec les CPE, café offert aux parents
08h30 : Réunion parents des internes / CPE au réfectoire
-
09h30 – 12h00 : Rentrée élèves de Seconde (GT, professionnelles et CAP)
-
14h00 – 16h00 : Rentrée élèves de Première (Générales, STMG, professionnelles)
-
15h00 – 17h00 : Rentrée élèves de Terminale (Générales, STMG, professionnelles)
Modalités : accueil par direction et équipes, appel par classe, prise en charge par les professeurs principaux, distribution des manuels, réunion plénière parents/direction.
-
Demi-pension : ouverture jeudi 4 septembre
-
Début des cours : mercredi 3 septembre (selon emploi du temps)
Collège Giraud – Bastia
Mardi 2 septembre 2025
-
09h00 – 12h00 : Élèves de 6e (réunion plénière parents dès 09h30)
-
14h00 – 15h00 : Élèves de 5e
-
15h00 – 16h00 : Élèves de 4e
-
16h00 – 17h00 : Élèves de 3e
Début des cours : mercredi 3 septembre (selon emploi du temps)
Écoles de Calvi – Mardi 2 septembre 2025
Maternelle Cardellu
-
Moyenne section bilingue : 09h30
-
Grande section bilingue : 09h30
-
Petite section bilingue : 09h45
-
Grande section standard : 10h15
Maternelle Santore
-
Moyenne section : 08h30
-
Grande section : 08h30
-
Petite section : 10h00
Élémentaire Bariani
-
CE1 : 08h30
-
CE2 : 08h30
-
ULIS : 08h30
-
CP : 09h15 (accueil avec les parents dans la cour)
Accueil des parents non inscrits lundi 1er septembre de 14h à 16h
Élémentaire Loviconi
-
CE2 (Mme Wasiolesk) : 08h30
-
CE2/CM1 (Mmes Auger & Robichon) : 08h30
-
CM1 (Mme Haro) : 09h00
-
CM1/CM2 (Mme Mambrini) : 09h00
-
CM1/CM2 (Mme Ducron) : 09h30
-
CM2 (Mme Albertini) : 09h30
-
CM2 (M. Gauthier) : 09h30
Listes affichées lundi 1er septembre après-midi – accueil des parents non inscrits le même jour de 8h30 à 10h et de 14h à 16h
Écoles de Porto-Vecchio – Mardi 2 septembre 2025
Scola di Murateddu
-
08h30 : Accueil de tous les élèves
-
Petites sections (PS) : uniquement le matin, 08h30 – 11h30
Scola di A Ternità
-
08h30 : Accueil de tous les élèves
Scola Marie è Toussaint Marcellesi
-
CM2 : 08h30
-
CM1 : 08h45
-
CE2 : 09h00
-
CE1 : 09h15
-
CP et ULIS : 10h30
Scola Joseph Pietri
-
CM2 : 08h30
-
CM1 : 08h45
-
CE2 : 09h00
-
CE1 : 09h15
-
CP : 09h30 (réunion avec parents et enseignants)
Scola di Ceccia – Antoinette Castelli
-
08h30 : Accueil moyennes sections (MS) et parents
-
10h00 : Accueil petites sections (PS) et parents
Scola di Pifanu
-
Très petites sections (TPS) : Groupe 1 à 08h45 / Groupe 2 à 10h15
-
Petites sections (PS) : 09h30
-
Moyennes et grandes sections (MS, GS) : 14h00
Présence d’un parent obligatoire – chaque enfant doit avoir sac à dos, gourde et tenue de rechange
Scola Jean Santini
Matin – Petites sections (PS)
-
Groupes A & B : 09h15 – 10h15
-
Groupes C & D : 10h30 – 11h30
(listes affichées lundi 1er septembre à 16h30)
Après-midi – Moyennes et grandes sections (MS, GS)
-
14h00 – 16h30
(listes affichées sur les vitres de la cantine le jour de la rentrée à 13h50)