Lycées, collèges et écoles de Corse : on rentre !

Lycée Giocante de Casabianca – Bastia

Seconde

Mercredi 3 septembre



08h30 : Accueil des élèves de Seconde

13h00 : Nouveaux élèves à l’Internat – Réunion élèves et parents

14h00 : Internes Seconde – Inscription pension (Bât. A dès 8h) et installation

Jeudi 4 septembre



08h00 : Début des cours (selon l’emploi du temps)

Première

Mardi 2 septembre



09h00 : Accueil des élèves de Première

14h00 : Internes Première – Inscription pension (Bât. A dès 8h) et installation

Jeudi 4 septembre



08h00 : Début des cours (selon l’emploi du temps)

Terminale

Mardi 2 septembre



14h00 : Accueil des élèves de Terminale

15h00 : Internes Terminale – Inscription pension (Bât. A dès 8h) et installation

Jeudi 4 septembre



08h00 : Début des cours (selon l’emploi du temps)

Post Bac

Mardi 2 septembre



08h00 : Internes Post Bac – Inscription (à partir de 8h)

09h00 : Internes Post Bac – Installation (Bât. A)

09h30 : Accueil élèves et parents CPGE 1 Hypokhâgne (Bât. B)

10h00 : Accueil élèves BTS Tourisme 1ère et 2ème année (Bât. B)

10h30 : Accueil élèves CPGE 2 Khâgne (Bât. B)

14h00 : CPGE 1 et 2 – Début des cours (selon l’emploi du temps)

Mercredi 3 septembre



08h00 : BTS 1 et 2 – Début des cours (selon l’emploi du temps)

Demi-pension

Mardi 2 septembre – À partir de 09h00 : Règlement préalable

Jeudi 4 septembre – 12h00 : Ouverture du service de demi-pension

Internat / Pension

Mardi 2 septembre – À partir de 08h00 : Règlement préalable

Ouverture des services de pension à compter du soir même

Trousseau à fournir : protège-matelas 1 pers., oreiller/traversin, linge de lit et couverture/couette 90 cm, cadenas à chiffre, serviettes et affaires de toilette (dont papier toilette), paire de chaussons.







Lycée de Balagne – Mardi 2 septembre 2025

08h00 : Rentrée des élèves internes (tous niveaux) – Accueil avec les CPE, café offert aux parents

08h30 : Réunion parents des internes / CPE au réfectoire



09h30 – 12h00 : Rentrée élèves de Seconde (GT, professionnelles et CAP)

14h00 – 16h00 : Rentrée élèves de Première (Générales, STMG, professionnelles)

15h00 – 17h00 : Rentrée élèves de Terminale (Générales, STMG, professionnelles)

Modalités : accueil par direction et équipes, appel par classe, prise en charge par les professeurs principaux, distribution des manuels, réunion plénière parents/direction.



Demi-pension : ouverture jeudi 4 septembre

Début des cours : mercredi 3 septembre (selon emploi du temps)





Collège Giraud – Bastia

Mardi 2 septembre 2025



09h00 – 12h00 : Élèves de 6e (réunion plénière parents dès 09h30)

14h00 – 15h00 : Élèves de 5e

15h00 – 16h00 : Élèves de 4e

16h00 – 17h00 : Élèves de 3e

Début des cours : mercredi 3 septembre (selon emploi du temps)







Écoles de Calvi – Mardi 2 septembre 2025

Maternelle Cardellu

Moyenne section bilingue : 09h30

Grande section bilingue : 09h30

Petite section bilingue : 09h45

Grande section standard : 10h15

Maternelle Santore

Moyenne section : 08h30

Grande section : 08h30

Petite section : 10h00

Élémentaire Bariani

CE1 : 08h30

CE2 : 08h30

ULIS : 08h30

CP : 09h15 (accueil avec les parents dans la cour)

Accueil des parents non inscrits lundi 1er septembre de 14h à 16h

Élémentaire Loviconi

CE2 (Mme Wasiolesk) : 08h30

CE2/CM1 (Mmes Auger & Robichon) : 08h30

CM1 (Mme Haro) : 09h00

CM1/CM2 (Mme Mambrini) : 09h00

CM1/CM2 (Mme Ducron) : 09h30

CM2 (Mme Albertini) : 09h30

CM2 (M. Gauthier) : 09h30

Listes affichées lundi 1er septembre après-midi – accueil des parents non inscrits le même jour de 8h30 à 10h et de 14h à 16h





Écoles de Porto-Vecchio – Mardi 2 septembre 2025

Scola di Murateddu

08h30 : Accueil de tous les élèves

Petites sections (PS) : uniquement le matin, 08h30 – 11h30

Scola di A Ternità

08h30 : Accueil de tous les élèves

Scola Marie è Toussaint Marcellesi

CM2 : 08h30

CM1 : 08h45

CE2 : 09h00

CE1 : 09h15

CP et ULIS : 10h30

Scola Joseph Pietri

CM2 : 08h30

CM1 : 08h45

CE2 : 09h00

CE1 : 09h15

CP : 09h30 (réunion avec parents et enseignants)

Scola di Ceccia – Antoinette Castelli

08h30 : Accueil moyennes sections (MS) et parents

10h00 : Accueil petites sections (PS) et parents

Scola di Pifanu

Très petites sections (TPS) : Groupe 1 à 08h45 / Groupe 2 à 10h15

Petites sections (PS) : 09h30

Moyennes et grandes sections (MS, GS) : 14h00

Présence d’un parent obligatoire – chaque enfant doit avoir sac à dos, gourde et tenue de rechange

Scola Jean Santini

Matin – Petites sections (PS)



Groupes A & B : 09h15 – 10h15

Groupes C & D : 10h30 – 11h30

(listes affichées lundi 1er septembre à 16h30)

Après-midi – Moyennes et grandes sections (MS, GS)

