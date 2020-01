La CPES-CAAP du lycée Georges Clémenceau de Sartène, qui prépare les étudiants aux concours d’entrée dans les écoles supérieures d’arts, de design, d’architecture, expose au rectorat à Ajaccio afin de montrer les travaux des élèves et peut-être susciter de nouvelles vocations artistiques pour les futurs néo-bacheliers.Cet enseignement a vu le jour en Corse en 2013 à la suite d’une demande croissante de préparation aux études supérieures artistiques sous statut scolaire.Cette formation apporte méthodes, expériences et connaissances pour développer les fondamentaux de la culture plastique et artistique attendue. Elle permet, dans la préparation des concours, de développer compétences, savoirs, méthodes et autonomie pour développer un projet à visée artistique et le dossier de travaux personnels support de nombre d’épreuves. Le parcours est diplômant et donne une équivalence en 1ère année de Licence Arts plastiques/arts appliquées.L’exposition est accessible au grand public dans les locaux du rectorat.Plus d’information sur la CPES-CAAP : https://www.cpes-prepa.com/