Lycée de Montesoro : après l’incident électrique, la communauté scolaire réclame des mesures pour sécuriser l’établissement

Après la panne électrique survenue mercredi dernier au lycée de Montesoro, qui a forcé l’évacuation de 140 internes et entraîné la fermeture de l’établissement pendant plusieurs jours, les enseignants et personnels de la cité scolaire dénoncent une accumulation de défaillances compromettant son fonctionnement. "Cet incident est celui de trop et met en évidence la vétusté grandissante de nos locaux, engendrant des défaillances de sécurité préoccupantes. Ce dysfonctionnement aurait pu avoir de graves conséquences, soulignant ainsi l’urgence d’un audit approfondi des installations électriques et de la mise en conformité des équipements pour prévenir tout risque majeur pour les élèves et les personnels." lit-on dans un communiqué envoyé à la presse ce lundi.



Une dégradation inquiétante des infrastructures

Selon les enseignants et personnels, les problèmes ne se limitent pas aux installations électriques. Ils pointent du doigt d’autres défaillances structurelles qui, selon eux, nécessitent une intervention immédiate. Ils estiment que plusieurs bâtiments du lycée présentent des signes visibles de détérioration, en particulier au niveau des façades, où le risque de chute de débris leur apparaît préoccupant. "Il est impératif qu’une évaluation technique soit réalisée sans délai afin de déterminer les travaux nécessaires et de mettre en place des mesures durables pour sécuriser les lieux." Les signataires du communiqué alertent également sur des infiltrations d’eau récurrentes, en particulier dans les ateliers, aggravées par des problèmes d’étanchéité et de menuiserie. Ils affirment que malgré de nombreuses alertes, aucune solution durable n’a été mise en place et la situation continue de se détériorer. "Aucun traitement efficace n’a été apporté, ce qui augmente les risques pour les personnels et les élèves."



Des accès toujours vulnérables

Autre point d’inquiétude : la sécurisation des accès. Après une intrusion suivie de l’agression d’un enseignant, des travaux avaient été annoncés pour renforcer la protection du site. Mais plusieurs mois après, ces mesures restent inachevées. Un portail endommagé après un accident n’a toujours pas été remplacé, fragilisant la sécurité globale de l’établissement. "Les importants flux d’entrée et de sortie des élèves, du fait de la taille de la cité, restent mal régulés, laissant une faille de sécurité préoccupante."



Un appel à la Collectivité de Corse

Les représentants des enseignants, agents techniques et administratifs, parents et élèves demandent une réaction immédiate de la Collectivité de Corse, responsable de l’entretien des lycées. "La situation est inacceptable : nous ne tolérerons pas que l’inaction mette davantage en danger notre communauté scolaire."

Ils alertent également sur le manque de moyens alloués à l’établissement, qui, selon eux, pourrait être une vitrine de l’enseignement technique en Corse. "La cité technique de Montesoro pourrait être une merveilleuse vitrine de ce que la Corse peut offrir de meilleur. Mais le manque de moyens dédiés est, à nos yeux, le triste reflet d’un dénigrement."



Les signataires de cet appel, (représentants des personnels d’éducation (SNETAA-FO, FSU, STC Educazione, SGEN, SNES), les agents techniques et administratifs, ainsi que les représentants des parents et des élèves des lycées Paul Vincensini, Fred Scamaroni et du GRETA) attendent une réponse rapide et des engagements concrets pour engager les travaux nécessaires à la sécurisation des lieux.