Lycée agricole de Sartè : le préfet demande la suspension "sine die" du projet de regroupement des classes

Le mouvement de protestation a pris une telle ampleur que le préfet de région, Pascal Lelarge, est intervenu et a demandé à la DRAAF de suspendre "sine dia" le projet de regroupement des classes : "Le préfet regrette que cette disposition organisationnelle de bon sens ait conduit à un conflit social de cette ampleur. En conséquence, il a demandé à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de suspendre sine die ses propositions et de tracer conjointement avec la Collectivité de Corse, compétente concernant le schéma prévisionnel des formations, l’évolution de l’offre de formation de la filière hippique au sein du lycée agricole de Sartene.", lit-on sur le communiqué envoyé à la presse ce mercredi 15 septembre en fin de journée.





Le rassemblement ajaccien suspendu



Depuis le 13 septembre enseignants et personnels de l’établissement bloquent l’accès au lycée agricole de Sartène pour protester contre le choix de la la Draaf (direction régionale de l'alimentation, de agriculture et de la forêt de Corse) de fusionner deux classes de première. Le projet prévoyait de regrouper 5 élèves de la classe de première Bac pro option « conduite et gestion d’une entreprise hippique » au sein d’un tronc commun pour l’ensemble des 20 élèves des trois options du Bac professionnel. Ce tronc commun aurait concerné les seules matières générales (maths, français, histoire-géographie etc.), les enseignements de spécialité se poursuivant selon les mêmes modalités qu’auparavant, par groupes spécifiques.L'intersyndicale formée par la CGT Agri, l'Unsa enseignement agricole et le STC, opposée à ce projet, avait prévu pour ce jeudi un rassemblement devant les locaux ajacciens de la DRAAF. Si le piquet a été annulé en raison de la demande su préfet de suspendre le regroupement des classes, l'intersyndicale est réunie ce matin en assemblée générale et tiendra une conférence de presse au cours de la journée. "Nous resterons vigilants sur la suite, dans l'attente de la concrétisation par le Ministère de l'Agriculture, des engagements du Préfet de la Corse. Dès à présent, nous tenons à remercier tous nos partenaires et nos soutiens, affirme Thomas Vaucouleur enseignant forestier et Secrétaire National de la CGT Agri, Avec eux, nous sommes et serons mobilisés pour travailler ensemble à la réflexion sur l'évolution dela carte de formation de l'enseignement agricole de Corse."