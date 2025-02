Lutte contre les dérives mafieuses : La méfiance des élus corses face aux annonces de Gérald Darmanin

Des critiques totalement partagées par Paul-Félix Benedetti, leader du groupe Core in Fronte, qui, lui aussi, renvoie, sans façons, l’Etat à ses responsabilités : « On vient de loin. La Corse a été, pendant de longues années, une terre sans loi où l’on a laissé s’implanter le droit de la pression, de l’agression, le droit de la mafia. Elle est née d’une volonté manifeste, pendant des années, des services de police et de justice qui l’ont oubliée pour se concentrer exclusivement sur la chasse aux militants politiques corses. Non seulement elle a prospéré, mais elle a réussi à bâtir une surface financière, une surface de pression qui, aujourd’hui, est devenu tellement pesante qu’elle a suscité, de la part même de la population, un rejet très fort dans l’émanation et les porte-voix sont les deux associations anti-mafia ». Au ministre qui a expliqué que la mafia s’alimente avec les trafics de la voyoucratie naturelle, il répond en ajoutant « le trafic d’influence, la recherche du profit. Et en Corse, le profit, c’est la spéculation immobilière et foncière. Sur une seule décennie, il a été bradé plusieurs milliers de terres agricoles. Pourtant, il y a des Commissions qui sont chargées de contrôler et de contraindre, co-présidées par moitié par les élus de la Corse et par les services de l’État. La CTPENAF passe son temps à donner des dérogations et à faire, peut-être inconsciemment, une politique néfaste de spoliation et d’alimentation de la sphère mafieuse. Il faut des directives aux services de l’Etat sur tous les dossiers en cours et à venir. Il faut bien entendu aussi que les élus corses aient une vision globale et pas une vision campaniliste de l’aménagement. Cela nous amènerait à la catastrophe ».



Des traceurs d’apaisement

S’il reconnait que « le mouvement indépendantiste a été perverti, à la fois, par les services de l’Etat à travers la manipulation dans les années 90 et par l’appât du gain qui a fait que d’anciens combattants valeureux sont devenus des crapules notoires », il affirme que cela n’affecte en rien les idéaux nationalistes, ni la trajectoire politique. « Les premiers, on a su dire non, dès 1990, avec Mafia No. Nous avons su globalement contrer une grande partie des dérives, mais on n’a pas le monopole de l’action. On aurait pu faire pression, faire régner un ordre que l’Etat n’a pas voulu faire régner. Mais à partir du moment où l’on a choisi l’action démocratique, l’émancipation politique par la négociation, il nous appartient de faire germer jusqu’au bout ce projet, sans quoi on aura le regret d’avoir baissé les armes trop tôt et d’avoir laissé se gangrener la Corse. Je suis persuadé qu’un Etat corse indépendant serait un Etat juste et libre. On est dans une micro société, on connaît tout, on sait tout, on a des fiches sur tout, comme vous les avez, mais des fois, vous faites semblant de ne pas tout lire ». Et de lancer au ministre de la justice : « On n’attend rien, mais on voudrait des enquêtes. On voudrait ne pas savoir que lorsqu’un militant a été victime d’une tentative d’assassinat, il n’y a pas de suite à l’enquête, deux militants assassinés, l’enquête piétine. On n’a pas peur d’une justice qui passerait. On ne voudrait pas qu’elle devienne exceptionnelle et qu’elle se retourne contre nous, comme vous utilisez en permanence le délit d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste pour garder des militants politiques en prison, au quintuple d’une peine de voyou ». La seule annonce qui le satisfasse est celle de l’abandon du Fijait pour les nationalistes corses. Il demande au ministre d’agir aussi pour annuler les lourdes condamnations financières auxquelles sont astreints certains militants, de mettre en place « une commission efficiente qui associera les ministères de la justice et des finances pour qu’un solde à zéro soit trouvé pour que la Corse ait des traceurs d’apaisement visibles et palpables ».