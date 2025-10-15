Lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine : contrôle renforcé sur le port de Saint-Florent

Vérifier les identités des plaisanciers, les permis et les papiers des bateaux : c’est l’objectif du contrôle de gendarmerie qui a été effectué ce mercredi en début d’après-midi sur le port de plaisance de Saint-Florent. Organisé conjointement par la brigade nautique de Bastia et la brigade départementale de Saint-Florent, ce contrôle, qui s’inscrit dans le cadre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, avait pour but de détecter d’éventuels trafics de stupéfiants ou immigration clandestine. « C’est un contrôle organisé au niveau de la zone sud : l'Occitanie, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, et ça touche plusieurs ports dans ce secteur. Saint-Florent est le plus grand port de plaisance de Corse, c'est un centre névralgique de passage et de flux, et c'est donc un point légitime de contrôle, parce qu’il peut y avoir un grand nombre d'infractions constatées, par rapport à d'autres ports », explique Yoann Toubhans, sous-préfet de l’arrondissement de Calvi.





Si le port de Saint-Florent n’est aujourd’hui pas un lieu d’entrée de clandestins ou de stupéfiants, il est néanmoins susceptible de le devenir, selon les autorités. « Étant l'un des plus grands ports de plaisance avec une arrivée directe par la mer, il est possible qu’il devienne un point d’entrée pour l'immigration clandestine. Pour les stupéfiants, c’est pareil, il permet une entrée rapide sur le secteur, et on n'est pas à l'abri que ça puisse arriver un jour ici. C’est pour ça qu’on fait aujourd’hui de la prévention dans ce domaine en commençant à prévenir tous les plaisanciers que c'est un phénomène qui peut arriver », détaille le major Vanessa Ramnoux, commandant de brigade de la gendarmerie de Saint-Florent.





Ce mercredi, ce sont sept gendarmes qui ont arpenté les pontons du port de plaisance, contrôlant les plaisanciers présents sur leur bateau. À l’occasion de ce contrôle d’identité, ils en ont profité pour leur rappeler quelques règles. « Vous sortez en mer ? » demande un gendarme. « Non, je vais le mettre à l’hivernage », répond le plaisancier. La discussion se poursuit autour de la pêche aux oursins, que ce dernier pratique de temps en temps. Le militaire en profite pour lui rappeler les quotas autorisés.

Au terme de l’opération, aucune infraction n’a été relevée par les forces de l’ordre. L’année dernière, sur l’ensemble du département, 30 titres de séjour ont été retirés et 370 mesures d'éloignement ont été prononcées. Du côté des stupéfiants, ce sont 93 kg de cannabis, 1 kg de cocaïne et 34 cachets d’ecstasy qui ont été saisis.





Un été sous haute surveillance à Saint-Florent





Le contrôle de ce mercredi a aussi été l’occasion pour les gendarmes de faire le point sur l’activité estivale dans le secteur de Saint-Florent. Une commune de 1 700 habitants à l’année, mais dont la population peut être multipliée par dix pendant l’été. Pour faire face au pic d’activité, la brigade locale, composée de 16 militaires à l’année, a été renforcée cet été par six gendarmes venus de la région Grand Est, entre la mi-juillet et la fin août. « Ce renfort nous a permis d’accentuer notre présence sur la voie publique : aux abords du port, sur les axes routiers, mais aussi sur les plages et les sentiers. On a pu aller à la rencontre des vacanciers pour faire de la prévention sur les vols, les violences, l’environnement, mais aussi les risques d’incendie », explique le major.



Autre volet : les contrôles anti-fraude dans les restaurants et les hôtels, notamment en lien avec l’URSSAF, pour lutter contre le travail illégal et garantir de bonnes conditions d’accueil aux visiteurs. « L’objectif, c’est de s'assurer que nos touristes puissent être dans de bonnes conditions quand ils viennent au restaurant et dans les hôtels. » Sur le réseau routier, les patrouilles ont ciblé la vitesse, l’alcoolémie et l’usage de stupéfiants. Des opérations ont aussi eu lieu à la sortie des bars, tard le soir, pour prévenir les débordements. « L'activité de Saint-Florent est relativement calme l'hiver donc obligatoirement, si on multiplie la population, on a forcément plus de vols, plus de délinquance. La problématique qu’on a surtout rencontré cet été, c'était tout ce qui est bagarre sous fond d'alcool et de produits stupéfiants. » D’autres contrôles se poursuivent régulièrement dans la station balnéaire, et notamment pour vérifier les identités des plaisanciers, à raison « d’un par mois ».

