Lutte contre le cancer : l'asso "Sœurs de combat" ouvre une permanence à Calvi

Créée en février 2020 par Marylène Bellion et Nicole Monfront l'association, regroupe des personnes atteintes d'un cancer mais aussi leurs aidants et des soignants. Ses objectifs sont multiples : créer du lien entre les malades, aller à la rencontre des autres pour partager leur expérience, offrir une écoute et une aide directe... Et pour cela, les sœurs de combat donnent rendez-vous tous les mardis de 14h30 à 18 heures dans la salle de réunion du gymnase de Calvi mise à disposition par la municipalité.indique Marylène Bellion, Communiquer, se renseigner, discuter, nous avons tout un panel d'information afin d'aider ces personnes. Sur place un ordinateur est également à disposition avec des dossiers spécifiques."."Nous travaillons surtout en synergie avec toutes les associations autour du cancer comme La Marie-Do, la Ligue Contre le Cancer, Inseme. Nous allons dans le même sens. Car notre but est de guider les gens vers ceux qui peuvent aider. Nous sommes également les porte-paroles des malades en siègeant au conseil d'administration du BIS. Notamment pour retravailler sur l'annonce d'un cancer aux peronnes concernées", explique la présidente.Marylène, Nicole, Annick, Marie-France, Anne, toutes touchées de près ou de loin par le cancer, partagent, échangent leurs expériences, donnent des conseils, répondent ou posent des questions. "Pour celles d'entre nous qui avons connu la maladie, nous nous sommes rencontrées en chimio. Nous avons vécu le même combat. Nous nous sommes épaulées et ça nous a permis de tenir. Aujourd'hui nous sommes là pour épauler les autres. Pour leur dire qu'ensemble c'est plus facile".Les sœurs de combat invitent également à la prévention de la maladie. " Le dépistage et le contrôles sont primordiaux" rappellent-t-elles. Le rendez-vous est donc donné.