Lutte contre le cancer : La Marie Do et Century 21 étendent l'opération "1 000 Mercis"

Pour lutter contre le cancer et accompagner au mieux les malades Century 21 et La Marie Do, ont uni leurs forces et lancée en 2020 l’opération d’affichage solidaire « Mille mercis ». Ce partenariat exceptionnel a été un véritable succès qui a permis de récolter pas moins de 14 700 euro et pour cette raison l'opération « Un panneau pour vous, Un don pour La Marie Do », a été reconduite et étendue à toute l'ile.





Mais en quoi consiste l'opération ?

Toute personne peut se rendre dans une agence du réseau Century 21 pour récupérer les panneaux remis gratuitement avec les attaches. Une fois panneau apposé sur votre balcon, terrasse, vitrine…, il vous suffit de nous envoyer la photo par mail ou de la publier sur vos réseaux sociaux en identifiant l’agence où vous l’avez récupéré ainsi que La Marie Do avec les hashtags #MilleMercis et #LaMarieDo. Les panneaux devront être rendus à l’agence de référence à l’issue de l’opération après le 20 janvier. "Pour faire un maximum de bruit, posons le plus de panneaux et récoltons ensemble le plus d‘argent possible pour La Marie Do, votre acte solidaire doit être visible sur les réseaux sociaux." exhorte la présidente Catherine Riera qui indique "qu'après deux années où la crise a fortement impacté notre collecte, cette opération est une bouffée d’oxygène qui participera grandement à maintenir ces dispositifs d’accompagnements des malades du cancer en Corse."



Vous pouvez récupérer les panneaux du 20 novembre au 20 janvier dans les agences Century 21 d'Ajaccio, Porticcio, Bastia , Moriani page, Lecci et L'Ile-Rousse-Saint-Florent.