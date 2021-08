Lutte contre le cancer : ​Fabrice et Briac de Pékin Express, font étape en Corse pour la bonne cause

Parcourir 10 000 kilomètres à Vélo à traverstoute la France, c'est le challenge que se sont lancé Fabrice et Briac, le binôme emblématique de la saison 12 de Pekin Express en Amérique du Sud. Les deux hommes partis le 15 mars du continent pour traverser les régions, ont commencé leur tour de Corse à vélo du 4 au 10 août. Si l'idée de départ était simplement de partir à la rencontre de leurs près de 60 000 abonnés sur Instagram (31k pour Briac et 27k pour Fabrice) dans un grand tour de France, l'envie de le faire pour une association est vite survenue.Ainsi, les deux hommes ont choisi de reverser tous les fonds récoltés pour la Ligue contre le cancer. "On voulait aider pour une maladie autre que pour le Covid, une qui est toujours là et sera malheureusement toujours là même dans deux ans", explique Briac. A chaque kilomètre parcouru 1 euro ira donc à l'association qui oeuvre pour la recherche contre la maladie et pour les personnes touchées. En Corse, les deux cyclistes amateurs ont commencé leur périple à Ajaccio ce mercredi 4 juillet. "Le dénivelé est assez compliqué mais en amont on avait déjà parcouru les Pyrénées et le Mont Ventoux donc ce n'était pas le pire. Les routes, elles, sont un peu difficiles mais il faut dire que le paysage est quand même très chouette, ça compense", poursuit Briac à son arrivée à Propriano ce jeudi 5 août.Dans le même esprit que l'émission Pékin Express, les deux hommes partent à la recherche d’un logement chez l’habitant tous les soirs et comptent sur les Corses pour leur réserver un bel accueil. Sur leur route, à Solenzara, ils s'arrêteront voir leurs amis Julie et Denis les deux insulaires vainqueurs de l'émission.Ils passeront aussi par Propriano, Porto-Vecchio, Aleria, Corte pour finir à L'Ile-Rousse où il prendront le bateau pour Toulon et finir le 30 septembre leur périple.Une cagnotte en ligne est disponible pour faire des dons en cliquant ici.