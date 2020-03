Lutte contre le Covid-19 : ces entreprises corses qui se mobilisent

Dans le contexte de cette crise sanitaire majeure, un Comité Social et Économique extraordinaire s'est tenu. Lundi 23 Mars 2020. à la demande de ses membres afin de participer à l'initiative solidaire auprès des Hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia.

Les membres du CSE ont décidé, de manière unanime, d'attribuer une part de leur budget de l'année 2020, pour l'achat de matériel médical de première nécessité à usage des personnels de santé.

Cette démarche a été soutenue et saluée par le Président des CFC. Hyacinthe Vanni, et la Direction Générale des CFC qui ont décidé de s'associer à cette action de solidarité.

Suite à cette décision, le Président du CSE s'est rapproché des directions des deux hôpitaux, afin de les informer de cette initiative qui a été chaleureusement appréciée. Les besoins urgents en termes de matériels seront communiqués très prochainement aux CFC afin que les commandes soient lancées pour un montant total de 44 000 euros.

À travers cet élan interne de solidarité, les Chemins de Fer de la Corse et leur Comité Social et Économique ont souhaité témoigner de leur soutien au corps médical qui est . première ligne de cette crise sanitaire d'une ampleur et d'une gravité inédites.

C'est tous Ensemble, solidaires. que nous arriverons à surmonter cette difficile épreuve. Faisons preuve collectivement de cohésion. d'esprit de responsabilité et de solidarité.