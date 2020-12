Lutte contre la spéculation foncière : Pas de carte des espaces urbanisés dans le cadre du PADDUC

Les limites du PADDUC

Si le conseiller exécutif en charge du PADDUC et président de l’AUE (Agence d’aménagement durable, d’urbanisme et d’énergie de la Corse), Jean Biancucci, trouve la question « extrêmement pertinente », il ne peut, cependant, souscrire à la proposition pour des raisons juridiques. Ni le PADDUC dans son cadre actuel, ni la Loi Elan ne le permettant. « Le PADDUC est habilité à préciser les lois Littoral et Montagne. Il est l’ensemblier de différentes normes existantes. Il les précise selon la réalité du territoire, sans pour autant les modifier, ni les adapter. Ce document nous a permis, par exemple, d’assimiler les notions de « parties actuellement urbanisées » et « d’espaces urbanisés » au niveau des communes. Ce travail exclusif au PADDUC permettait la densification modérée des espaces déjà urbanisés » explique-t-il. L’île ayant connu, au cours des dernières décennies, un phénomène d’étalement urbain très marqué, l’idée était de réparer ces secteurs existants, d’autant plus que la Loi ALUR venait d’être votée l’année d’avant. « Ce travail a, également, permis de sécuriser le cadre juridique applicable aux hameaux traditionnels, difficilement qualifiables dans les communes rurales. Le PADDUC avait prévu la possibilité de les renforcer. Tout un travail rendu caduc par l’entrée en vigueur de la loi Elan ! ». Et de préciser pour lever toute ambiguïté : « Sur ce point là, nous sommes allés au plus loin de ce que la notion de précision nous permet de faire. Nous ne pouvons pas aller plus loin ! La délimitation des espaces urbanisés irait au-delà de l’habilitation qui est faite au PADDUC et priverait les communes de toute marge de manœuvre ».



A la demande

Si le conseiller exécutif ne rejette pas la possibilité, « dans le cadre de relations plus formelles avec les communes », de travailler au coup par coup, à la demande, sur la localisation de formes urbaines et d’espaces urbanisés, il martèle : « l’AUE ne pourrait établir de documents cartographiques portant sur les espaces urbanisés à l’échelle de la Corse ». Ceci dit, la loi Elan ne permet de densifier les espaces urbanisés des communes littorales qu’à condition que ces espaces aient été localisés dans le PADDUC. « Un travail qui ne pourrait se faire qu’à travers une future révision », déclare-t-il. Avec un bémol : s’il était conduit, « ce travail ne pourrait porter que sur la localisation des espaces urbanisés des communes littorales. Il ne pourrait, en aucun cas, s’agir d’une délimitation précise des espaces urbanisés ». Il admet : « Cela ne répond qu’en partie à vos attentes, mais les textes régissant le PADDUC ne permettent pas d’aller plus loin ». Jean Biancucci annonce, cependant, que sur ce point, comme sur l’identification des secteurs des communes littorales et de montagne sur lesquelles ne s’appliquerait plus que la Loi Montagne, le Conseil exécutif présentera « l’ensemble des éléments d’appréciation » à l’Assemblée de Corse fin 2021, c’est-à-dire à l’occasion du premier bilan du PADDUC, prévu au terme des six ans d’application. « Il s’agit d’établir des projets de développement communaux et intercommunaux qui permettront d’aller de l’avant ». Et de conclure avec réalisme : « Cela ne suffira pas à la résolution complète du problème central, celui de la régulation de la spéculation foncière et immobilière, sur lequel nous continuons de travailler ».



N.M.