CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Lycée de Sartene : Ce qu’on imprime, c’est ce qu'on crie 25/09/2025 "Nous sommes tous"… :  spectacle interactif pour sensibiliser les lycéens corses aux discriminations 25/09/2025 Lutte contre l’emprise mafieuse : les collectifs se constituent en coordination antimafia et annoncent une manifestation en novembre 25/09/2025 ​Course pédestre - Une 35e édition de la "Paolina" placée sous le signe des hommages 25/09/2025

Lutte contre l’emprise mafieuse : les collectifs se constituent en coordination antimafia et annoncent une manifestation en novembre


le Jeudi 25 Septembre 2025 à 11:08

Dans un communiqué transmis à la presse ce jeudi matin, les collectifs antimafia, associations et syndicats annoncent avoir décidé de commencer à s’organiser en coordination antimafia dans le but d'élargir la lutte "à l’ensemble de la société corse et en particulier ses forces vives". Une conférence de presse devrait préciser cette démarche le 4 octobre prochain, tandis qu'une grande manifestation est d'ores et déjà prévue à Ajaccio le 15 novembre.



En mars dernier, une grande manifestation à l’appel des deux collectifs anti-mafia de l’île avait eu lieu à Ajaccio (Photo : Paule Santoni)
En mars dernier, une grande manifestation à l’appel des deux collectifs anti-mafia de l’île avait eu lieu à Ajaccio (Photo : Paule Santoni)
Face au fléau qui ronge la Corse, depuis quelques années une opposition ouverte à l’emprise mafieuse s’est mise en place, notamment grâce à l’action des deux collectifs a Maffia nò, a Vita iè et Massimu Susini. 

Si celle-ci a permis une prise de conscience généralisée de la société corse et a conduit à des évolutions importantes, les collectifs regrettent que cette dynamique est aujourd’hui loin de suffire et constatent que « la pression mafieuse ne faiblit pas et s’étend même à tous les secteurs de la société corse ».
 
Afin d’ « élargir la lutte antimafia à l’ensemble de la société corse et en particulier ses forces vives », les deux collectifs, associés à des associations et syndicats, annoncent ce jeudi avoir décidé de commencer à s’organiser en « coordination antimafia ». « Sont invités à s’y joindre tous ceux, organisés ou non, qui se reconnaissent dans la résolution contre « les dérives mafieuses » (novembre 2022) et la délibération contre « les pratiques mafieuses » (février 2025) votées à l’unanimité par l’Assemblée de Corse », indiquent-ils en précisant qu’une conférence de presse se tiendra le 4 octobre prochain à Bastia « pour expliciter plus précisément cette démarche ». 
 
« Dans le même esprit nous allons proposer une grande manifestation antimafia le 15 novembre à Ajaccio afin de donner un élan encore plus fort au refus de l’emprise mafieuse avec la revendication de moyens pour s’y opposer », ajoutent-ils en invitant « toutes les structures citoyennes et syndicales à venir en débattre ». 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos