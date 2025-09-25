Lutte contre l’emprise mafieuse : les collectifs se constituent en coordination antimafia et annoncent une manifestation en novembre

Face au fléau qui ronge la Corse, depuis quelques années une opposition ouverte à l’emprise mafieuse s’est mise en place, notamment grâce à l’action des deux collectifs a Maffia nò, a Vita iè et Massimu Susini.



Si celle-ci a permis une prise de conscience généralisée de la société corse et a conduit à des évolutions importantes, les collectifs regrettent que cette dynamique est aujourd’hui loin de suffire et constatent que « la pression mafieuse ne faiblit pas et s’étend même à tous les secteurs de la société corse ».



Afin d’ « élargir la lutte antimafia à l’ensemble de la société corse et en particulier ses forces vives », les deux collectifs, associés à des associations et syndicats, annoncent ce jeudi avoir décidé de commencer à s’organiser en « coordination antimafia ». « Sont invités à s’y joindre tous ceux, organisés ou non, qui se reconnaissent dans la résolution contre « les dérives mafieuses » (novembre 2022) et la délibération contre « les pratiques mafieuses » (février 2025) votées à l’unanimité par l’Assemblée de Corse », indiquent-ils en précisant qu’une conférence de presse se tiendra le 4 octobre prochain à Bastia « pour expliciter plus précisément cette démarche ».



« Dans le même esprit nous allons proposer une grande manifestation antimafia le 15 novembre à Ajaccio afin de donner un élan encore plus fort au refus de l’emprise mafieuse avec la revendication de moyens pour s’y opposer », ajoutent-ils en invitant « toutes les structures citoyennes et syndicales à venir en débattre ».