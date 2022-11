Luri renoue avec la tradition et célèbre la Sant’Andria

Pour les enfants tout a commencé par des comptines et des ateliers interactifs en langue corse animés par la très enthousiaste Lucia Santucci, militante culturelle et poétesse. Les enfants aux visages noircis, selon la coutume, ont activement participé avec les plus âgés de la commune, l’occasion d’une belle rencontre intergénérationnelle, ludique et pédagogique. Le traditionnel défilé a suivi, sillonnant la marine avec les enfants équipés de « stagnunacci » et entonnant « e filastrocche ». Un spuntinu a clôturé cette journée empreinte de solidarité et d’échanges. « Cette fête nous tient vraiment à cœur à Marina in Festa » souligne Anne Charlotte Rubecchi, vice-présidente de l’associu. « Il est important pour nous de perpétuer les traditions ancestrales et de continuer à animer la commune et la région Cap Corse tout au long de l’année ».



La dynamique association a d’ores et déjà prévu une journée et une soirée de Noël regroupant de belles festivités pour petits et grands le 19 décembre à partir de 14h à la salle des fêtes de Luri. « Depuis sa création il y a presque deux ans Marina in Festa s’est déjà profondément ancré dans la vie locale en proposant des festivités culturelles diverses et variées déplaçant Capicursini, Bastiais et même au-delà » se réjouit Sandra Vitali membre de l'association.