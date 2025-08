Luri : La 5e édition de Festa di u mare dès ce 1er août

« Festa di u mare est une occasion unique de célébrer notre patrimoine maritime et de partager des moments inoubliables en famille ou entre amis », souligne Marcelle Pianelli, présidente de l’association. À ses côtés, une équipe de bénévoles dynamiques et passionnés œuvre pour proposer une manifestation riche en animations et en surprises.

« Ce rendez-vous incontournable de l’été est attendu par tous dans la région, et même au-delà », ajoute Anne-Charlotte Rubecchi Dellamonica, vice-présidente.

Trois jours de fête ponctués de rencontres, actions, découvertes, festivités, conférences, activités sportives et culturelles, expositions et mobilisation citoyenne, avec notamment un nettoyage de plage prévu au programme.

Depuis sa création le 2 janvier 2021, l’objectif de l’associu, à travers notamment Festa di u mare, est de favoriser la découverte, la protection et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et marin du Cap Corse.