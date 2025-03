Lumio : une exposition sur la guerre d'Algérie organisée par les Anciens Combattants de Balagne

Ce week-end, les Anciens Combattants de Balagne ont organisé une exposition dédiée à la guerre d’Algérie à Lumio. Un événement rendu possible grâce au soutien de la municipalité, représentée par le maire, Monsieur Suzzoni, et l’élu Monsieur Casta, qui ont mis à disposition le Spaziu Edmond Simeoni. "Ce conflit, qui continue d’influencer les relations franco-algériennes, reste ancré dans la mémoire collective. La reconnaissance historique et le travail de transmission demeurent essentiels pour comprendre et apaiser les héritages de cette période." expliquent les Anciens Combattants qui poursuivent leur engagement en intervenant dans les établissements scolaires et les communes intéressées par leur exposition."