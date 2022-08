Lumio : Pléiade d’auteurs au Festival littéraire E Statinate

Le festival littéraire est parrainé cette année par la romancière et journaliste Lilia Hassaine et accueillera une bonne dizaine d’invités notamment Jonathan Coe, Andrei Kurkov, Giuliano Da Empoli, Frédéric Beigbeder et Maria Pourchet. Outre les présentations de livres, conférences et séances de dédicaces, concert, un débat au sommet est programmé sur fond d’actualité avec le conflit en Ukraine. Entrée libre.



Les invités



Giuliano Da Empoli est un écrivain et journaliste italien. Il viendra présenter son premier roman « Le mage du Kremlin » (Éditions Gallimard), un saisissant portrait de Vladislav Sourkov, l’éminence grise de Vladimir Poutine.





Andreï Kourkov est un écrivain ukrainien de langue russe qui vit à Kiev. Il est l'auteur du succès « Les abeilles grises » (Liana Levi) dont l’action se déroule dans le Donbass, une région déchirée entre l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes.



Jonathan Coe Ecrivain britannique, il a étudié à la King Edward's School à Birmingham et au Trinity College à Cambridge avant d'enseigner à l'Université de Warwick. Depuis ses premiers succès, Jonathan Coe est reconnu comme l’un des écrivains les plus critiques de la société britannique, et l’un des plus drôles aussi.



Maria Pourchet est romancière et scénariste. Après des études de sociologie, cette Parisienne d’adoption réalise son rêve obsessionnel de petite fille : écrire. Depuis 2012, elle a publié six romans sur les drames de l’incommunicabilité entre les êtres, empreints d’un humour assez désinvolte.



Marie-Hélène Ferrari Auteure d'œuvres variées, théâtre, poésie, thriller, romans, son succès ne se dément pas et elle a fidélisé un large lectorat, autant dans le registre intime que dans la longue série des policiers avec des personnages attachants comme l'enquêteur Pierucci. Elle est également directrice de collection pour les éditions Clémentine.





Michèle Pedinielli journaliste puis conceptrice de sites web et community manager, a été récompensée lors d'un concours de nouvelles policières organisé par le festival Toulouse polars du sud. « Boccanera », son premier roman policier édité en 2018 aux éditions de l'Aube a cartonné.





Nicolas Carreau est journaliste, chroniqueur et auteur.

Spécialiste culture et littérature de l'antenne, il produit l'émission hebdomadaire "La voix est livre" sur Europe 1 depuis 2019 et y reçoit les grands noms de la culture.





Elena Piacentini est née en Corse mais vit à Lille, comme les héros de certains de ses romans comme Leoni, commandant de police à la section homicide de la PJ. L’écrivaine a été finaliste des sélections du prix des lecteurs Quai du Polar/20 minutes et du grand prix de littérature policière pour l’une de ses aventures. Inspiré d’un fait divers, « Comme de longs échos », a été couronné dès sa sortie par le prix Transfuge du meilleur polar français. Son dernier roman « Des silences d'Ogliano » publié chez Actes Sud vient de remporter le prix de la Closerie des Lilas.





Patrice Franceschi dont le port d’attache de sa célèbre « Boudeuse » était Bastia, est un aventurier et écrivain français. Né de parents corses, depuis les années 1970 il est tour à tour auteur, cinéaste, marin et pilote, et multiplie les expéditions à travers le monde.



Lilia Hassaine la marraine du Festival, est une romancière et journaliste.

Après les hypokhâgne (2009-2010) et khâgne (2010-2011), elle obtient son diplôme en journalisme à l'Institut français de presse en 2014. Elle a collaboré au « Monde » et « Arte » avant d’intégrer la rédaction du JT de TF1 comme reporter.



Frédéric Beigbeder est un écrivain, critique littéraire et éditeur français. Obéissant aux codes du dandysme, il manie humour et autodérision.





François-Henri Désérable est un écrivain français originaire d'Amiens ayant vécu aux États-Unis, dans le Minnesota. Son dernier roman « Mon maître et mon vainqueur » (Gallimard, 2021) analyse une passion amoureuse. Il a remporté le Grand prix du roman de l'Académie française.





Marie-France Bereni Canazzi, la dynamique présidente de l'association Musanostra, est chroniqueuse, modératrice, membre de jurys littéraires. Elle organise chaque année plusieurs évènements culturels sur notre île : cafés littéraires, conférences, festivals, salon du livre, concours et prix littéraires.



Anne-Marie Sammarcelli, bastiaise, est une maman passionnée de langue et culture corses, ainsi que des littératures du monde. Après des études en Lettres sup, elle s'est consacrée à la littérature, qu'elle enseigne en lycée. Elle découvre volontiers les auteurs d'ici et d'ailleurs, appréciant des textes classiques comme des plus contemporains. Cette chroniqueuse modératrice anime des tables rondes en Corse ou des moments thématiques.