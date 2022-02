Lumio : "A Casa di Mà" 30e au Top 100 des plus belles cartes de vins de France

La rédaction le Mercredi 9 Février 2022 à 18:02

La carte des vins de A Casa di Mà avec son sommelier Riccardo Molfetta, ont été à l'honneur le 31 janvier 2022 à Paris dans "Terre des Vins" et son Tour des Cartes.

A Casa di Mà figurait en effet dans le Top 100 des plus belles cartes de vins 2022, parmi les 10 000 qui postulaient pour le grand prix.

Lors de la cérémonie de remise des prix, la carte de "A Casa di Mà" été sélectionnée parmi les 30 plus belles cartes de vins 2022 dans la catégorie restaurant gastronomique.