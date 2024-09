"Lumière sur la chapelle Santa-Christina" : une soirée étoilée à Valle di Campoloru

La Chapelle Santa-Christina, située sur la commune de Valle di Campoloru, est un joyau du patrimoine corse. Modifiée au XVème siècle, elle est classée monument historique depuis 1875, et ses fresques ont été classées en 1908. Les visiteurs pourront admirer cette chapelle exceptionnelle, ainsi que les ruines du moulin de « Santa Cristina » et une maison traditionnelle corse, tout en profitant d’une soirée inoubliable mêlant histoire, musique et astronomie.