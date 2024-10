Lucciana : un accident sur la RN 193 fait un blessé léger

Quelques instants plus tard, un accident impliquant un véhicule et un fourgon des pompiers s’est produit à proximité. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé et pris en charge par le sapeurs-pompiers de Lucciana avant d’être transporté au centre hospitalier de Bastia.



La circulation sur la quatre voies a été temporairement coupée avant d’être rétablie peu après l’intervention des secours.