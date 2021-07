Lucciana : le gala tant attendu de Michel Orso

«Je viens pour ce gala, mais surtout pour ma Corse, la plus belle île du monde » déclare d’emblée Orso Paolo Bertolucci dit Michel Orso, originaire de Prunelli di Casacconi. Son père étant décédé 3 mois avant sa naissance, sa mère étant très très jeune, il est placé à l’âge de 5 ans à l’orphelinat. C’est là que dans la chorale de celui-ci le tout jeune corse s’éprend de la chanson, devenant même soliste de celle-ci. La suite c’est toutes sortes de métiers : boulanger, boucher, maçon mais le soir, il s’adonne à sa passion, la chanson, dans les fêtes de quartier. De Toulon, il monte à Paris car pour lui la capitale est un tremplin. Le succès viendra en 1966 avec Angélique : plus de 75 000 singles vendus… Succès qui lui permet aujourd’hui de faire partie de la fameuse tournée Âge tendre et Têtes de bois.«La tournée devrait reprendre en 2022, si le Covid nous laisse tranquille » déclare Michel Orso. Dans cette tournée, outre ses chansons, il rend aussi un hommage à Gilbert Bécaud qui, avec Pierre Delanoë, avait créé en 1960 cette chanson Âge tendre et tête de bois qui avait ensuite donné le titre à une émission de télévision présentée par Albert Raisner. Michel Orso fera aussi les délices du restaurant-cabaret de son ami François Grimaldi, décédé l’an passé à Bastia, «Le Lamarck» situé sur la butte Montmartre.Ce vendredi 23 juillet au Petit Cabanon*, en plein air, l’artiste interprétera ses chansons mais aussi les grands succès des Rudo Cardi (son frère), Charles Rocchi et autres Frères Vincenti, un gros clin d’œil à Bécaud voire à Pierre Bachelet et interprétera aussi une nouvelle chanson, hommage à Mme Bardot . «Madame Bardot Madame est un hommage à cette grande dame, pas l’actrice Brigitte Bardot, mais Madame Bardot, celle qui se bat pour les animaux et qui a tout donné pour eux». Et quand on lui demande ses projets, il répond en un seul mot : «Vivre». A Lucciana en tout cas c’est un beau moment qu’on s’apprête à vivre.Le Petit Cabanon, route Figarella – Lucciana. Réservations au : 06.13.82.14.74 ou 06.11.64.81.61.