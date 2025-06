Lucciana : le collège met à l'honneur ses élèves lors du gala de fin d’année

Près de 90 élèves sur scène, des chants, des danses, des diplômes et beaucoup d’émotion. Le collège de Lucciana a célébré le 12 juin la troisième édition de son gala de fin d’année, dans une salle des fêtes de Borgo entièrement dédiée à l’événement.



Portés par leurs enseignants, les choristes ont ouvert la soirée avec plusieurs morceaux interprétés collectivement, avant de laisser place à des groupes de danse. Ces présentations faisaient partie d’un travail mené en classe et dans le cadre de l’Association sportive du collège.



En parallèle des prestations scéniques, le gala a été l’occasion de remettre des diplômes aux élèves ayant participé aux rencontres UNSS (Union nationale du sport scolaire) et ayant atteint les podiums. Ces remises de prix ont permis de saluer l’investissement et les résultats obtenus par les élèves dans diverses disciplines.



Les professeurs d’éducation physique et sportive, ainsi que le professeur de musique, ont assuré la coordination de l’événement, en lien avec l’équipe éducative. Les familles étaient également présentes pour assister à cette soirée de clôture, qui visait à souligner la diversité des parcours suivis par les collégiens au cours de l’année scolaire.