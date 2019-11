Lucciana : le Corsica Breaking Crew s’illustre aux Pennes Mirabeau

Et encore l’équipe corse n’était composée que de 4 représentants au lieu de 5 : Maël, Raphaël, Baptiste et Nolan.

« Ce battle regroupait les meilleurs groupes kids de France, et nos élèves se sont hissés en finale pour décrocher la victoire » explique Julie Marques, responsable du club de Lucciana. « Cette belle victoire va nous aider à bien préparer les championnats de France de Break qualificatifs pour le championnat du monde qui se déroulera en mai à Montpellier ».





Le break dance sera même au programme des Jeux Olympiques de 2024 de Paris, en tant que nouvelle discipline.

Le studio Rythm N Move est une école de danse établie sur Lucciana qui pratique et forme les élèves aux hiphop, jazz, baby dance, GRS, et breakdance.

«Nous avons des cours pour les enfants à partir de 3 ans, cours pour les babys, ados et adultes » ajoute Julie Marques.

----

Cette école est dirigée par Robin Santelli, danseur professionnel de breakdance et Julie Marques, ancienne gymnaste membre de l'équipe de France de GRS.

Et ils peuvent être fiers du bon travail, déjà, acommpli aujourd’hui !