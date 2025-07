Lucciana : Face aux incivilités routières des riverains en appellent à la municipalité

À Lucciana, l’inquiétude grandit chez les riverains du lotissement U Pancone. Plusieurs incidents récents, liés à des excès de vitesse sur cette voie résidentielle, les poussent à tirer la sonnette d’alarme. Dernier en date : un véhicule a percuté violemment un mur de clôture, projetant les parpaings jusqu’à la terrasse d’une habitation. « Deux minutes plus tôt, un enfant de six ans jouait à cet endroit », témoigne un habitant. « Le drame a été évité cette fois, mais jusqu’à quand ? »



Ce n’est pas un cas isolé. « Le même scénario s’était produit l’an passé, quand le mur d’une assistante maternelle avait été détruit lors d’un choc », rappelle un autre résident, pointant du doigt « l’inconscience d’automobilistes et de chauffeurs de poids lourds qui roulent à vive allure ».



Face à ces alertes répétées et à plusieurs demandes de rendez-vous sans suite, le maire de Lucciana s’est finalement déplacé ce lundi sur les lieux. « Effectivement, on a constaté des traces de choc sur les murs et les photos sont explicites », reconnaît José Galletti. « Je comprends fort bien l’inquiétude voire la peur de nos concitoyens. Je suis allé sur place pour constater les faits et les rassurer. »



Des ralentisseurs seront posés en septembre. « Pour la circulation des poids lourds, il est difficile de prendre des décisions d’interdiction. On compte sur les chauffeurs pour respecter le code de la route et prendre conscience des dangers qu’ils peuvent faire encourir à la population », ajoute l’élu.



Si les habitants se disent partiellement rassurés par la visite et les annonces, ils promettent de rester « très vigilants » sur les suites de cette affaire.