Lucciana - Deux conducteurs interceptés à plus de 150 km/h sur la T11

Le premier, en permis probatoire, circulait à 163 km/h sur une portion limitée pour lui à 100 km/h, tandis que le second a été enregistré entre 155 et 165 km/h sur un tronçon limité à 110 km/h.
Leurs permis leur ont immédiatement été retirés. Un tel dépassement des vitesses autorisées représente un danger extrême, rappellent les forces de l’ordre : « La vitesse reste l’une des principales causes d’accidents graves. Roulez prudemment, on veille sur vous. »
