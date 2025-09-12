Lucciana - Des nouveautés au programme de la Luccianinca

« Lucciana Atletisimu est née en 2008, issue du Gallia Club Lucciana Atletisimu » nous rappelle le président Laurent Pantalacci. « Il a pour vocation la course hors stade sur notre île, sur le continent et à l’étranger ». Pour ses entrainements le club bénéficie des installations du complexe Charles Galletti dotée d’une piste à 9 couloirs et d’un parcours de santé. « Outre nos participations aux diverses épreuves sur route, trail, triathlon, duathlon, nous effectuons des reconnaissances de parcours, des randonnées ou encore des sorties vélo. Ce sont toujours de bons moments de partage et de convivialité avec pour devise : Un'Core, Un'Anima, Un Spiritu ».
Ce dimanche donc les « arancini » organisent leur traditionnel trail A Luccianinca. « C’est un trail à notre image où la convivialité est le maître mot, la macagna en bienveillance soupoudre le tout et cerise sur le gâteau des coureurs et des marcheurs qui repartent avec le sourire et pour les plus affûtés des mollets un petit lot » souligne Laurent, l’œil plein de malice. « Cette année nous innovons encore avec une petite surprise concernant le sens de certaines courses » précise Salomé Pontet, traileuse, une des petites … mains du club. « Sur la base des éditions précédentes, Lucciana Atletisimu propose trois courses de différentes distances et une marche, plus pour le plaisir »
Ce dimanche donc les « arancini » organisent leur traditionnel trail A Luccianinca. « C’est un trail à notre image où la convivialité est le maître mot, la macagna en bienveillance soupoudre le tout et cerise sur le gâteau des coureurs et des marcheurs qui repartent avec le sourire et pour les plus affûtés des mollets un petit lot » souligne Laurent, l’œil plein de malice. « Cette année nous innovons encore avec une petite surprise concernant le sens de certaines courses » précise Salomé Pontet, traileuse, une des petites … mains du club. « Sur la base des éditions précédentes, Lucciana Atletisimu propose trois courses de différentes distances et une marche, plus pour le plaisir »
Les épreuves
• A Custera : trail endurance de 26 km et 1500 m D+, départ 8h00 (ouvert aux Espoirs, Seniors, Masters)
• A Luccianinca : trail découverte de 13 km et 650 m D+, départ 9h30 (ouvert aux Juniors, Espoirs, Seniors, Masters)
• E Funtanelle : mini-trail de 6 km et 250 m D+, départ 9h45 (ouvert aux Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Masters)
• A San Michele : marche sportive de 6 km et 250 m D+, départ 9h50 (ouverte à tous).
Les parcours d’A San Michele, d’E Funtanelle et d’A Luccianinca s’effectueront par une boucle sur la commune de Lucciana. Le parcours d’A Custera s’effectuera par une boucle traversant les communes de Lucciana, Borgo, Rutali, Scolca, Volpajola et Vignale.
« Le balisage ainsi que la présence de signaleurs ont été étudiés pour la sécurité optimale des coureurs. Son respect est obligatoire » souligne Salomé.
Inscriptions
Pour les Licenciés : Présentation de la licence FFA obligatoire
Pour les non-licenciés : Présentation d’un PPS (Parcours Prévention Santé) de moins de 3 mois à la date de la course.
Les inscriptions et le retrait des dossards s’effectuent :
- par internet sur le site Sports’N connect (jusqu’au Vendredi 12/09/25 à 23h59)
- le samedi 13 septembre de 10H30 à 18H dans la boutique En Sport à Biguglia
- le jour de la course le dimanche 14 septembre sur place à partir de 6h30 et
. Jusqu’à 7h45 pour A CUSTERA
. Jusqu’à 9h15 pour A LUCCIANINCA
. Jusqu’à 9h30 pour E FUNTANELLE
. Jusqu’à 9h35 pour la marche
Bon à savoir
Des navettes conduiront les participants des parkings au lieu de départ.
Le port du dossard est obligatoire à l’avant, visible dans son intégralité en permanence. Une fois l’inscription et le retrait du dossard effectué, aucun remboursement ne sera possible quel que soit le motif.
Des postes de ravitaillement seront à la disposition des coureurs sur le parcours et à l’arrivée.
Afin de diminuer l’impact écologique de l’épreuve, il n’y aura pas de gobelets dans les ravitos, merci de prévoir votre éco-tasse ou autre
Tous les participants devront être munis d’une réserve d’eau de 0,5 L minimum.
Les tracés en ligne
• A Custera
• A Luccianinca
• E Funtanelle
• A San Michele
