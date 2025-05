Lucciana : 12 équipes venues de toute la France pour le championnat de France UNSS de rugby

L’UNSS ne se contente pas d’organiser des compétitions sportives. Elle forme aussi les jeunes à différents rôles autour de l’événement : organisateurs, arbitres, entraîneurs, secouristes ou encore reporters. “L’un des objectifs, c’est de faire le pont avec le milieu fédéral. Les jeunes organisateurs, par exemple, nous aident à œuvrer sur la mise en place du championnat, ce sont les futurs bénévoles des clubs. Pour les jeunes arbitres et les jeunes coachs, c’est un peu différent, on va toujours plus loin parce que le but est de délivrer des niveaux et des diplômes. Les jeunes peuvent avoir un niveau de district, un niveau départemental, un niveau académique, et ensuite, un niveau national. Ce sont vraiment les futurs arbitres et entraîneurs de demain”, souligne Fabrice Lhoumeau. À Lucciana, ils sont une dizaine d’arbitres et d’entraîneurs à avoir obtenu le niveau national lors de ce tournoi.



L’UNSS place aussi la transmission de valeurs essentielles comme l’engagement, la solidarité et le respect au cœur de ses missions. “Notre but, c'est de former les citoyens de demain, et de leur donner les clés pour pouvoir réussir dans le monde associatif. On forme des jeunes qui nous remplaceront dans quelques années, et on leur permet de se construire, notamment avec les valeurs du sport comme le respect de l’adversaire. Malheureusement, il existe beaucoup d’incivilités dans le sport, et c’est important de les cadrer pour promouvoir le respect de l’autre. Notre devise, c’est qu’on est adversaires sur le terrain, mais on est copains à l’extérieur. C'est important pour nous de fédérer autour de cet aspect, parce que ce sont des valeurs qui vont leur servir dans la vie de tous les jours. À partir du moment où on leur enseigne le respect, ils vont être respectueux avec tout le monde, et dans toutes les situations”, déclare Fabrice Lhoumeau.





Le tournoi s’est clôturé avec la victoire de La Rochelle. Bordeaux et Massy terminent respectivement sur la deuxième et troisième marche du podium.