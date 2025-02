Lozari : un concours de Mountain Trail pour soutenir les équidés en détresse

Le 2 février 2025, le Golfe de Lozari accueillera un concours de Mountain Trail, une discipline équestre qui allie technique et complicité entre le cavalier et son cheval. Organisé par l’association Equitable-Corse, en partenariat avec I Cavalli d’Amore, cet événement s’inscrit dans un cadre convivial et professionnel. Les participants auront à franchir des obstacles variés, tant à pied qu’en selle, pour tester la souplesse et la confiance entre le cheval et son cavalier.



Le concours, validé par la Fédération Française d’Équitation, se déroulera sur les terrains du club Belambra, avec un accès facile via le parking de la plage. Cet événement revêt une dimension particulière, « Les bénéfices de cette journée permettront de poursuivre notre engagement auprès des équidés en détresse », souligne Equitable-Corse, seule association dédiée à la protection et au sauvetage des équidés en Corse.



Au-delà de ce concours, Equitable-Corse organise chaque année plusieurs compétitions équestres et manifestations officielles. Ces événements visent non seulement à promouvoir la discipline du Mountain Trail, mais aussi à soutenir l’action de l’association en faveur du bien-être des équidés sauvés de situations difficiles.