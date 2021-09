Loto : un gagnant remporte 3 millions d'euros en Corse-du-Sud

Depuis samedi dernier en Corse-du-Sud il y a un nouveau millionnaire : il s'agit du gagnant du tirage Loto du samedi 25 septembre 2021 qui en trouvant l’intégralité de la combinaison gagnante, a remporté le jackpot Loto de 3 millions d'euro qui était en jeu."C’est la première fois depuis 6 ans qu’un joueur de Corse-du-Sud parvient à mettre la main sur une cagnotte du Loto", indique Tirage-Gagnant.com , média qui depuis 2013 cherche et analyse des données de gagnants au quotidien.précise Tirage-Gagnant.com Avec son gain de 3 millions d’euros, ce grand gagnant de Corse-du-Sud n’entre malheureusement pas dans le cercle restreint des 5 plus gros gagnants de l’île de beauté : le record de gain a en effet été enregistré à Cauro en 2009 lors d’un tirage de l’Euromillions avec un jackpot de 37,5 millions d’euros qui a été remporté.Lors de ce tirage, plus de 700 000 grilles ont été gagnantes partout en France dont une seule a trouvé les numéros gagnants en intégralité. En plus de ce millionnaire, 3 joueurs ont remporté 86 692€ (5 bons numéros) et la tombola a récompensé 10 joueurs par un gain de 20 000€ grâce à leur code Loto. Les numéros gagnants du tirage Loto de ce samedi 25 septembre ont été les suivants : 16 18 20 35 49 et le numéro Chance 1.