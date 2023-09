Loto du patrimoine 2023 : un coup de pouce financier de 230.000 € pour la tour de Colomba à Fozzano

La maison-tour de la famille Carabelli, édifée au XVe siècle, est représentative des maisons fortes que pouvaient se faire construire, pour assurer leur défense, certaines familles de notables corses dits « gios ». Il ne s’agissait pas de se défendre des envahisseurs barbaresques, mais des familles voisines avec lesquelles elles pouvaient être en guerre sur un temps long, donnant lieu à des vendettas sanglantes. Ces architectures civiles fortifées se distinguent donc des édifices défensifs, comme les tours littorales ou les citadelles, mais sont tout aussi identitaires de la Corse, et en particulier de la Rocca et du Viggiano. La tour Carabelli, construite par la famille éponyme pour se protéger de la famille Durazzo, en demeure l’un des témoins les plus caractéristiques. L’inspecteur des monuments historiques Prosper Mérimée passa à Fozzano lors de son voyage en Corse. Il découvrit cette tour ainsi que l’histoire de la vendetta entre les familles Carabelli et Durazzo, qui fit rage entre 1820 et 1860. Elles lui inspirèrent sa célèbre nouvelle romanesque Colomba, du nom de Colomba Carabelli, qui s’était retrouvée au cœur de la vendetta. La maison-tour est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1952.





Etat de péril

Malgré un entretien constant par la commune, l’édifce est aujourd’hui fragile et présente des difficultés de conservation liées à son mode de construction traditionnel et à son abandon. Des désordres structurels préoccupants ont été constatés : désolidarisation des pierres, fissures et renflement des façades. Les tirants posés sont défectueux et ne jouent plus leur rôle. La couverture étant endommagée, l’étanchéité de l’édifice n’est plus assurée et les ruissèlements détériorent les planchers et voûtes intérieurs. Dernièrement, la voûte formant le plancher d’accès s’est effondrée.



Un projet de revalorisation

La « maison de Colomba » est fermée au public et les nombreux touristes qui viennent la découvrir chaque année ne peuvent actuellement que la photographier de l’extérieur. La municipalité souhaite profiter de sa popularité et renforcer son attractivité touristique en y faisant un petit musée, lié à l’œuvre de Mérimée, au personnage de Colomba et aux maisons fortes en général. Sa restauration permettra au village d’offrir à ses visiteurs une découverte complète de son histoire.