Logement étudiant : Le Crous de Corse pose la première pierre d’une nouvelle résidence universitaire

Un CROUS exemplaire

C’est grâce à sa détermination et sa ténacité que le projet a vu le jour. Il a convaincu les deux bailleurs de fonds sollicités de mettre la main à la poche. Le CNOUS (Centre national des Œuvres universitaires et scolaires), établissement public qui pilote les 26 CROUS de France, aligne 4 millions € et abonde l’achat du dispensaire. La Collectivité de Corse (CdC) débourse 2 millions € pour un coût total de 6,31 millions €. Elle ne devait contribuer, au départ, qu’à 1 million €, le million restant aurait du être acquitté par l’Etat dans le cadre du CPER (Contrat plan Etat-Région), mais celui-ci s’étant finalement désengagé, l’Exécutif territorial a accepté de combler le trou. La présidente du CNOUS, Dominique Marchand, qui a fait le déplacement pour l’occasion, rend à Marc Paul Lucciani un hommage appuyé et explique « à quel point le CROUS de Corse est exemplaire. Nous essayons de répartir les crédits entre les CROUS de la manière la plus objectivée et la plus juste possible, mais il faut, ensuite, que les directeurs des CROUS soient en capacité de faire. Nous pouvons donner l’argent, mais si on ne fait pas, rien ne se passe ! Or, ici, tout s’est fait ! Le CROUS de Corse a très bien réussi sous l’égide de son directeur général et avec l’aide de toutes ses équipes et tous ses partenaires : il est très proche de l’université et des élus locaux. Il a parfaitement réussi sa feuille de route qui était, d’une part, de réhabiliter les logements anciens et vétustes, d’autre part d’entreprendre des constructions pour ouvrir aux étudiants de nouveaux logements. La première pierre, que nous avons posée aujourd’hui, en témoigne ».



Un besoin de logements

C’est que la précarité étudiante, accentuée par la crise sanitaire, se manifeste surtout par un besoin crucial de logements à loyer modéré sur le campus. Cette année, le CROUS de Corse, qui gère 7 résidences universitaires réparties sur deux campus et compte 842 logements, a attribué 840 chambres, mais quelques 350 étudiants sont restés sur la liste d’attente. Pour remédier à cette situation, le CROUS a tissé des partenariats avec certains hôteliers du Centre Corse et logé ainsi plus de 100 étudiants. « La construction de cette nouvelle résidence est une réponse, mais elle n’est pas suffisante. Nous évaluons notre demande non satisfaite de logements sociaux à 400, voir 500 logements par an. Nous espérons lancer une synergie positive avec des bailleurs privés ou publics ou sociaux », précise Marc Paul Lucciani. « La vraie difficulté, partout, toujours, c’est de trouver du foncier. Ici, grâce au Conseil départemental et à la ville de Corte, le terrain a pu être trouvé de manière parfaitement appropriée. Cela étant, il y a encore des besoins à Corte. Mais, par rapport au niveau national, avec cette nouvelle résidence, le campus de Corte sera dans la moyenne nationale concernant le pourcentage d’étudiants logés, voire un petit peu plus élevé que la nationale », ajoute Dominique Marchand.