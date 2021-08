Livres : deux belles nouveautés aux éditions Piazzola

Le premier est signé, c’est déjà un gage de qualité, de Pierre-Jean Luccioni. « Pastori di Corsica : Territoires et paroles de berger : Partie Orientale ». Il s’agit du volume 5 de cette belle collection qui en comportera 6 en tout. Un voyage initiatique dans l’univers des bergers qui racontent, sans tabous, leur vie de labeur et d’incertitudes. C’est aussi un voyage au cœur de la montagne corse avec les cartes des chemins millénaires de transhumance pour découvrir les 1 700 bergeries d’estive ou di a piaghja. Le 6ème et dernier volume à paraitre concernera U ponente, la partie occidentale.



Le deuxième ouvrage qui vient de paraitre chez Piazzola rappelle à notre souvenir les jeux anciens qui se pratiquaient sur l’île : «Appellamanu : Ghjochi nustrali, ghjustre è usanze festie » est signé Petru Casanova. Le livre n’est pas simplement un collectage de jeux issus d’une tradition rurale révolue. Il est une illustration de la représentation du Monde perçu et rendu depuis l’intérieur de l’île, la libre expression d’un imaginaire collectif si souvent observé dans une distanciation objective, une source d’inspirations contemporaine, voire un appel à résister à l’uniformisation culturelle dominante. Le Jeu est à la fois apprentissage collectif et expérience individualisée, sans cesse renouvelés. Il est à l’origine d’un patrimoine immatériel oublié : l’art de formuler sa propre appartenance aux Communs.



Les Editions Piazzola seront présentes aux Rencontres de Letia de ce dimanche 8 août (voir par ailleurs)