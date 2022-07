Livres : "L'urbanisme corse en questions" de Roselyne Imperio-Pietri

Passionnée d’architecture et très attachée à la Méditerranée, le livre qu’elle vient de publier est le fruit d’un long travail d’analyse sur l’évolution de l’urbanisme sur notre île à travers sa pratique lente d’architecte du quotidien en Corse, mis en parallèle avec la construction des rafales urbaines contemporaines.« Quels peuvent être les effets de la mondialisation des grands territoires, de l’industrialisation galopante, de la croissance exponentielle des populations, sur le territoire méditerranéen insulaire qu’est la Corse, en quête d’identité et de préservation ? On veut saisir la réalité de ces villes en devenir, par des voies qui ne sont pas toujours mathématiques ; parce que les hommes avancent dans le monde, en se donnant des référentiels provisoires, qui ne sont pas des vérités absolues, mais des rituels, par lesquels des groupes se scindent, se rassurent, s’entraident et donnent naissance à leur culture, quelquefois sur des mythes ou des croyances sans réalité scientifique, en quête de survie et parfois de bonheur. Il s’agit ici de proposer un mode d’investir le territoire urbain à partir d’un travail cognitif et sémiologique sur les formes prégnantes architecturales et urbaines qui ont marqué le visage et l’âme de l’île et favoriser une acculturation tout en ouvrant les perspectives vers une fabrication de la modernité, qui tire ses leçons des erreurs du passé, pour habiter et cultiver ».*En vente chez l’éditeur , librairies et plateforme : FNAC, Furet….