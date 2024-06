Livre : « L’Histoire climatique de la Corse, de la Belle Époque à 1914 »

Cet ouvrage collectif a été placé sous la direction de Denis Jouffroy, Maître de conférences à l’INSPE, l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education, di Corsica. Alors que la Météorologie se structure en France à partir de 1878, entre 1890 et 1914 ce sont soixante-dix stations d’observations météorologiques qui sont créées en Corse. Les chercheurs de l’Université de Corse, sous la direction de Denis Jouffroy, se sont plongés dans ces 25 ans d’archives. Année après année, les études météorologiques se succèdent, montrant alors les répercussions sur la faune, la flore… Et sur la société tout entière.

« ‘‘Qui veut mentir n’a qu’à parler du temps’’ dit un proverbe. Eh bien, parlons-en et gardons-nous de mentir. » explique D. Jouffroy citant « La Science française » du vendredi 4 février 1898. « C’est avec cette motivation que nous proposons un travail à plusieurs mains en associant notre équipe du LISA (Lieux, Identités, eSpaces et Activités) et un membre d’un centre dijonnais dédié à la « Fabrique du paysage ». L’objet est de saisir ce qu’a été et ce qui est souvent présenté comme une toile de fond tenant au mieux la place d’un décor mouvant pour les populations : le temps. Mot singulier que celui-ci pour un historien. L’élaboration d’une histoire climatique de la Corse est un domaine de recherches nouveau. Elle participe plus largement à la réalisation d’une histoire environnementale de l’île également en chantier aujourd’hui. Cet ouvrage souhaite y apporter modestement sa contribution à travers une étude inédite centrée sur une période charnière du développement de la météorologie moderne. Nous avons tenté de mesurer les pulsations du temps au plus près du quotidien des Corses de la Belle Époque pour donner à voir aux lecteurs l’éventail des aléas et des affres du temps auxquels l’île fut confrontée durant une période de 25 ans. Cette grille de lecture du passé peut sans doute apporter des éléments de compréhension pour nous adapter aux évolutions actuelles ».

Au fil des pages on découvre les premières stations d'Ajaccio, Bastia, Giraglia, Sanguinaires et Pertusato en 1890. On y apprend aussi que déjà à cette époque existaient des "années pourries" comme 1890 avec ses pluies torrentielles et ses tempêtes de vent qui ont causé dommages et maladies.