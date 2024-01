Livre : « Aux origines du nationalisme corse contemporain - Récit d’une génèse1959-1976 » de Pierre Dottelonde

Docteur en Histoire, Pierre Dottelonde suit depuis quarante ans l’évolution de la Corse contemporaine à laquelle il a ​déjà consacré plusieurs ouvrages : « Corse la métamorphose » (Albiana, 1987), « Edmond Simeoni, un combat pour la Corse. Entretiens » (Le Cherche midi, 2003), « Ô Corse île d’humour », avec André Santini, (Le Cherche midi, 2005 et 2010), « Corse, les énergies d’une île », (Le Cherche midi, 2013)…

Dans ce dernier livre il dresse la route du nationalisme insulaire, de ses débuts en 1959 à 1976. « A l’aube des années 1960, dans une île exsangue et anesthésiée, apparaissent des premiers mouvements dont la principale revendication est que la Corse soit traitée comme un département français à part entière » explique l’auteur . « Seize ans plus tard, au moment d’Aleria et de l’amorce de la création du FLNC, la revendication corse est portée par des mouvements autonomistes à l’audience croissante et un courant indépendantiste naissant ».

Pourquoi et comment une évolution aussi spectaculaire a-t-elle pu se produire en si peu de temps ? C’est à cette question que répond Pierre Dottelonde à travers ce récit extrêmement précis et documenté, à la lecture duquel on découvre que la plupart des ressorts du nationalisme corse contemporain sont apparus au cours de cette période qui court de 1959 à 1976. Le livre comprend 3 parties, en fonction des dates.

1ère partie : De la phase revendicative à la phase régionaliste (1959-1969).

2e partie : Vers un dépassement du régionalisme (1970-1972)

3e partie : – Les débuts de la phase nationaliste (1973-1976).