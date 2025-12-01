Littérature - Présentation inédite pour Òmara et le Verbe du Soleil

Le second livre, De Toute Eternité, est aussi le premier de François Cucchi. Un recueil bilingue de nouvelles où l’auteur nous fait croiser les chemins de vie de gens simples à l’heure de choix parfois cruciaux. Des univers et des époques différents mais à chaque fois se pose la question du choix. Un livre qui parle aussi de nos errements, de nos interrogations et des chemins des possibles que l’on doit emprunter ou pas.

La présentation de ces deux ouvrages a eu lieu en présence de Marcu Biancarelli à la tête des éditions Òmara qui a permis aux lecteurs de découvrir ou bien de redécouvrir les auteurs et leurs écrits.

Cette grande première à la Taverne du Lutin Pinté sera suivie, très vite, par d’autres rendez-vous littéraires en ce même lieu toujours en collaboration entre la Librairie Le Verbe du Soleil et les éditions Òmara.