Littérature - Présentation inédite pour Òmara et le Verbe du Soleil

Les deux livres qui se sont trouvés sous les feux de la rampe en ce mardi 28 octobre ont la particularité d’appartenir à deux domaines tout à fait différents.
Le premier d’entre eux le Serment des Apothicaires de Pierre-Joseph Ferrali est un roman dont l’action se situe au cœur du Ghetto de Cracovie lors de la seconde guerre mondiale avec cet épisode tragique de sa liquidation par les nazis avec son cortège d’atrocités. Au centre de tout cela se trouve une pharmacie celle de l’Aigle, dirigée par le pharmacien non juif Tadeusz Pankiewicz, qui a véritablement existé, va être une véritable ambassade du monde libre dans l’épicentre de la barbarie. Le Serment des Apothicaires est un sommet de résilience avec cette résistance quotidienne.
Le premier d’entre eux le Serment des Apothicaires de Pierre-Joseph Ferrali est un roman dont l’action se situe au cœur du Ghetto de Cracovie lors de la seconde guerre mondiale avec cet épisode tragique de sa liquidation par les nazis avec son cortège d’atrocités. Au centre de tout cela se trouve une pharmacie celle de l’Aigle, dirigée par le pharmacien non juif Tadeusz Pankiewicz, qui a véritablement existé, va être une véritable ambassade du monde libre dans l’épicentre de la barbarie. Le Serment des Apothicaires est un sommet de résilience avec cette résistance quotidienne.
Le second livre, De Toute Eternité, est aussi le premier de François Cucchi. Un recueil bilingue de nouvelles où l’auteur nous fait croiser les chemins de vie de gens simples à l’heure de choix parfois cruciaux. Des univers et des époques différents mais à chaque fois se pose la question du choix. Un livre qui parle aussi de nos errements, de nos interrogations et des chemins des possibles que l’on doit emprunter ou pas.
La présentation de ces deux ouvrages a eu lieu en présence de Marcu Biancarelli à la tête des éditions Òmara qui a permis aux lecteurs de découvrir ou bien de redécouvrir les auteurs et leurs écrits.
Cette grande première à la Taverne du Lutin Pinté sera suivie, très vite, par d’autres rendez-vous littéraires en ce même lieu toujours en collaboration entre la Librairie Le Verbe du Soleil et les éditions Òmara.
La présentation de ces deux ouvrages a eu lieu en présence de Marcu Biancarelli à la tête des éditions Òmara qui a permis aux lecteurs de découvrir ou bien de redécouvrir les auteurs et leurs écrits.
Cette grande première à la Taverne du Lutin Pinté sera suivie, très vite, par d’autres rendez-vous littéraires en ce même lieu toujours en collaboration entre la Librairie Le Verbe du Soleil et les éditions Òmara.
-
Tribune : Pour la continuité éducative en Corse, maintenir Rémi-François Paolini à la tête du rectorat !
-
Football Grand Sud - La SVARR reçue 5 sur 5
-
Rugby Régional - Des résultats contrastés.chez les jeunes
-
La Collectivité de Corse veut maitriser la révolution numérique de l’Intelligence Artificielle
-
Assassinat de Me Antoine Sollacaro : le procès 13 ans après