Lisula : les collégiens du Pascal Paoli en voyage scolaire en Italie

"Ce l'abbiamo fatta !" Après deux ans d'attente, et d'incertitude, à cause du Covid, Mme Bottalico, professeure d'italien au collège d'Ile Rousse a réussi à réaliser le voyage en Vénétie prévu depuis 2019 avec ses élèves de la classe d'italien. "Nous voilà enfin partis à la découverte de la Vénétie" s'exclame la prof porteuse de ce projet ficelé en interdisciplinarité avec d'autres enseignants qui l'ont accompagnée nel Bel Paese à la découverte des richesses de Vérone et Venise.



Au programme du séjour : Venise, sa lagune, ses îles, le dialecte Vénitien , le théâtre La Fenice, il Ghetto ebraico, il Palazzo Ducale, la Basilica San Marco et la ville de Roméo et Juliette , Vérone.



Quatre matières pour un voyage pédagogique, linguistique et culturel



L'objectif du voyage n'était pas que celui de découvrir le patrimoine artistique de la région mais aussi de trouver les liens entre la Corse et la Vénétie. Au cours de leur séjour, qui s'est déroulé du 17 au 21 mai, les collégiens ont en effet aussi connu le dialecte vénitien, touché de près l'ancienne puissance économique, historique et géographique de la Sérénissime, et pris connaissance de la vie des juifs vénitiens dans le Ghetto ebraico durant la seconde guerre mondiale, ainsi que l'écriture de l'auteur Primo Levi déporté à Auschwitz. Ils ont pu également se familiariser avec ses codes sociaux culturels italiens sans oublier l'aspect et sa richesse musicale avec la visite du théâtre La Fenice.