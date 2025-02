Lisula : le rapport de la Chambre régionale des comptes et l’acquisition d’un terrain au menu du conseil municipal

Le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur la gestion de L’Île-Rousse, présenté ce mercredi 12 février, a animé les débats au conseil municipal. Ce document de près de 100 pages revient sur la période 2019-2023, mettant en lumière des avancées, mais aussi des points d’amélioration.



La maire de Lisula Angèle Bastiani, a salué le rapport, le qualifiant de « bilan plutôt flatteur ». « Nous sommes très heureux d’avoir eu ce rapport de la CRC. Il confirme une nette amélioration de la gestion municipale depuis notre arrivée en 2020, malgré une période compliquée. Le cycle de gestion est en voie d’amélioration, après une phase de dégradation entre 2019 et 2021 », a-t-elle déclaré. Le maire a également insisté sur les efforts engagés pour régulariser certaines situations, notamment des irrégularités comptables concernant des redevances non perçues à hauteur de 500 000 €. « Avec le comptable public et les préconisations de la CRC, nous allons absorber ces ajustements progressivement », a-t-elle ajouté.



L’opposition dénonce des manques de rigueur

Face à l’optimisme de la majorité, Pierre-François Bascoul, élu de l’opposition, a pointé les « failles » mises en évidence par la CRC : « La mairie n’a pas pris en compte les recommandations. Le rapport parle d’une opacité préoccupante, d’un manque de rigueur, et d’une gestion financière qui pose problème. »

Il a listé plusieurs critiques du rapport : absence de planification à long terme, suivi patrimonial défaillant, absence de provisions pour risques et contentieux, et erreurs significatives dans les comptes. Il a également évoqué des « dysfonctionnements dans les services publics », notamment dans la gestion du port de plaisance et du parc de stationnement.



Un autre point de débat a concerné l’acquisition d’un terrain au lieu-dit Fornole, appartenant à la famille Dalmasso, pour un montant de 998 000 €. La majorité a défendu ce projet destiné à créer un parc de stationnement de 500 à 700 places, essentiel pour désengorger le centre-ville. « La superficie de notre ville est limitée à 2,5 km², ce qui restreint nos capacités d’aménagement. Ce terrain répond à un besoin futur en équipements publics et en stationnement », a justifié Angèle Bastiani.



L’opposition, par la voix de Pierre-François Bascoul, a vivement critiqué le prix de l’acquisition, jugé excessif : « Ce terrain, classé en Espace Stratégique Agricole, a fait l’objet de trois refus de la Cour de cassation pour des projets immobiliers. Le prix des domaines était estimé à 66 060 €, celui d’un expert à 74 203 €. Qui va payer cette différence ? Les Lisulani ? »



Le projet prévoit un financement à 50 % par la Collectivité de Corse (504 458 €) et à 50 % par la commune (504 458 €), pour un montant total de 1 008 916 €, incluant les frais notariés.



Démissions dans l’opposition

La séance a également été marquée par l’annonce de la démission de Jean-Louis Patel, élu de l’opposition. Tous les membres de sa liste ayant quitté leurs fonctions, le conseil municipal est désormais composé de 22 élus. Paul-Antoine Francisci, membre de Lisula Sempre, reste le seul représentant de l’opposition.