Lisula : l'heure de la retraite a sonné pour Jean-Marc Andreani, principal du collège

Professeurs, collègues, amis, famille ont été conviés ce 1er avril, dans le réfectoire du collège Pascal Paoli de Lisula, afin de dire au revoir au chef d'établissement Jean-Marc Andreani qui a officiellement pris sa retraite, en milieu d'année scolaire. Un principal bien connu pour son humour décalé, et, premier avril oblige, ce départ était bien évidemment placé sous le signe de la plaisanterie et de la macagna, que chaque convive a partagé et volontiers souligné dans leurs discours d'au revoir.



La première à prendre la parole, Chantal Massiani, gestionnaire adjointe, le bras droit de la direction, la Huguette du directeur... "À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mon chef. Donc si vous me permettez, et même si vous ne permettez pas, je m'adresse à Jean-Marc.[...] Je vais dire 2 mots sur votre passage "remarqué" au collège PascalPaoli. Tout n'a pas été toujours facile, votre caractère quelquefois autoritaire, un peu chiant, bien souvent nonchalant, mais toujours humain et sensible a bien souvent donné lieu à des prises de bec houleuses. Tous ceux qui nous ont côtoyés durant ces 5 années peuvent attester du caractère quelque peu explosif de nos relations, professionnelles bien sûr !!Tellement explosif que ça nous a valu le sympathique surnom de Raymond et Huguette...."



Un chef d'établissement particulier comme l'a souligné Chantal Massiani, qui aura marqué les esprits, notamment celui de l'inspecteur académique de Haute-Corse Bruno Benazech également présent. "Le premier échange en visio que j'ai eu avec Jean-Marc Andreani, c'était déjà quelque chose. Mais pour la première rencontre physique, je n'ai vraiment pas été déçu... Chapeau, tee-shirt particulier et short[...] !



Cinq ans à Lisula et des souvenirs marquants Jean-Marc Andreani a débuté sa carrière en Balagne comme professeur des écoles en 1979. Et afin de boucler la boucle, c'est à Lisula, qu'il aura conclu sa vie professionnelle. "Ohhh! Que de bons souvenirs. Cinq années que j'ai réellement aimées que le plan professionnel et sur plan humain. Plein de belles rencontres, en particulier, Lionel Mortini et Pierrot Maushart que je ne connaissais pas. Un mauvais souvenir, celui de l'incendie de la vie scolaire en janvier 2017. Mais je vais garder de belles rencontres, c'est ce qui est important pour moi. Je souhaite remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Ça a été du beau travail avec des gens impliqués et investis". a conclu Jean-Marc Andreani, ému.