Lisula : Distribution de matériel médical aux professionnels de santé

"Tout au long de la période Covid-19, nous avons fait des distributions de matériel de protection aux professionnels de santé du territoire", explique Clarisse Goux, infirmière à Lisula.

Durant cette période, le centre Covid-19 a bénéficié d'énormément de dons, notamment de la CdC ( 6500 masques FFP2, 1000 masques chirurgicaux) mais aussi par de nombreux particuliers et d'entreprises, pour des gants des sur-blouses et masques cousus, tout cela ajouté aux achats faits par la Cpts.

" Du matériel que nous avons utilisé lorsque le centre était actif entre le 17 mars et le 7 mai. Lors de sa fermeture, il état évidemment de réatribuer ce matériel aux professionnels de santé qui continuent à prendre en charge des patients qui étaient atteints du Covid-19 à domicile ou encore qui faisaient des soins à des personnes fragiles qu'il fallait absolument protéger avec des équipements pour les professionnels de santé" a-t-elle ajouté.

Ainsi, depuis un mois tous les corps de métiers des professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et tous les autres professionnels conventionnés et non conventionnés ont été sollicités. " C'est un travail de recensement assez important. Certains sont venus car ils en avaient réellement besoin. Et ce stock a été salvateur au pic de l'épidémie pour combler un manque cruel de matériel".

La fermeture du centre ne remettait pas en danger les professionnels. " C'est à dire qu'il était important que chaque professionnels de santé puisse recevoir ses patients et que chaque patient puisse retourner dans les cabinets. Les praticiens ont de quoi recevoir" précise Dominique Simeoni, médecin généraliste à Lisula.

Mais où en et la situation aujourd'hui ?

" Aujourd’hui, le numéro de la plate-forme demeure pour les patients qui estiment avoir des signes en rapport avec le Covid-19. Ils sont toujours orientés en premier temps vers leur médecin traitant et une téléconsultation. Nous avons tous du temps dédié dans nos consultations, pour les recevoir, en toute sécurité. Ici, à la maison de santé, nous avons une pièce essentiellement consacrée aux patients à risque. Et je pense que mes confrères ont également organisé leurs rendez-vous pour la sécurité de tous" a-t-elle continué, avant d'ajouter," la sécurisation des professionnels de santé est vraiment notre objectif principal car de trop nombreux collègues ont été contaminés, faute de matériel. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir du matériel pour pouvoir appliquer les choses correctement".

Les infirmières sont aujourd'hui formées aux prélèvements. En plus des laboratoires où des plages horaires sont dédiées, ils peuvent désormais être faits dans les maisons de santé de Calinzana et Lisula, ainsi qu'à l'hôpital de Calvi afin de gagner du temps si besoin ou urgence.

Rappelons que le virus court toujours. Pour cela, des messages de rappels enregistrés par les professionnels de santé du territoire, sont diffusés dans les grandes surfaces de Balagne.

Les nombreux professionnels de santé de Balagne ont été contactés par la CTPS ( communautés professionnelles territoriales de santé) et l'URPS infirmière ( Les Unions Régionales de Professionnels de Santé), pour une distribution de matériel de protection, à la maison de santé de Lisula.