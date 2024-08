Lisandru Tramoni officiellement au Sporting Club de Bastia

Le jeune joueur de 21 ans a été prêté, avec option d’achat, par le club transalpin de série B le Pisa SC. Lisandru, né à Ajaccio, a été formé à l’AC Ajaccio et sélectionné plusieurs fois en équipes de France U16 et U17 : 18 rencontres pour 5 buts.

En 2020, le joueur a été recruté par Cagliari puis prêté par son club à Brescia avant de rejoindre la Toscane et le Pisa SC en 2022. La saison passée il a disputé 22 rencontres de Série B.